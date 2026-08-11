Muž pronašao snimke?! Seks afera u MUP-u dobila nastavak. Pokreću disciplinski postupak

Nakon nagađanja o mogućoj aferi u Policijskoj postaji Pleternica, Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da je provjerama utvrđena osnovana sumnja da je jedan policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti, piše Požeški.hr. Nakon upita o navodima koji su se pojavljivali u javnosti oko mogućeg neprimjerenog odnosa više policajaca, iz MUP-a su odgovorili sljedeće: "Policijska uprava požeško-slavonska provela je postupak provjera navoda. Izvršenim provjerama utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je policijski službenik Policijske postaje Pleternica počinio težu povredu službene dužnosti te će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak".

O slučaju je još tijekom srpnja pisao Drago Hedl za Telegram, navodeći da se provjeravaju tvrdnje o mogućim seksualnim odnosima policijskih službenika tijekom radnog vremena, uključujući i navodno korištenje službenog policijskog vozila. Iz Policijske uprave požeško-slavonske tada su poručili da se ne provode policijski izvidi, ali su potvrdili da se provjeravaju navodi o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika. Prema informacijama Požeškog.hr, provjerama su bili obuhvaćeni i navodi vezani uz odnos policijskog službenika s jednom ženom s područja Požeško-slavonske županije.

MUP, međutim, u službenom odgovoru nije naveo na koje se konkretno ponašanje odnosi utvrđena sumnja na težu povredu službene dužnosti. Također nije potvrđeno da je u slučaju sudjelovalo više policijskih službenika, što se ranije neslužbeno spominjalo.

Podsjetimo, navodno se sve otkrilo nakon prijave o obiteljskom nasilju gdje živi spomenuta žena. Suprug joj je uzeo mobitel, žena je nazvala 112. Kad je stigla policijska patrola, suprug ih je upozorio da su u ženinom mobitelu kompromitirajuće snimke. Pregledavajući sporni sadržaj policajci su navodno ostali šokirani kad su prepoznali svoje kolege

Budući da disciplinski postupak tek treba biti pokrenut, iz Ministarstva zasad nisu iznosili dodatne pojedinosti o slučaju.