ČOVJEK OD BRZINE

FOTO Kerumove jurilice: Vozio je Mercedese, Maybacha, jahtu, a nećak mu je slupao Ferrarija

Šef HGS-a Željko Kerum od jučer je u zatvoru na Bilicama. Općinski prekršajni sud u Splitu odredio mu je zadržavanje u trajanju od 15 dana, a iza rešetaka bi trebao ostati do 29. prosinca. Pogledajte sve jurilice kojima je upravljao bivši splitski gradonačelnik...
Split: Željko Kerum pored svog skupocjenog automobila Maybach, arhiva
U prošlosti se hvalio Maybachom, kojeg je izložio da ga svi mogu vidjeti... | Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
