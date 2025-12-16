ČOVJEK OD BRZINE
FOTO Kerumove jurilice: Vozio je Mercedese, Maybacha, jahtu, a nećak mu je slupao Ferrarija
Šef HGS-a Željko Kerum od jučer je u zatvoru na Bilicama. Općinski prekršajni sud u Splitu odredio mu je zadržavanje u trajanju od 15 dana, a iza rešetaka bi trebao ostati do 29. prosinca. Pogledajte sve jurilice kojima je upravljao bivši splitski gradonačelnik...
U prošlosti se hvalio Maybachom, kojeg je izložio da ga svi mogu vidjeti...
Crveni Ferrari 599 GTB Fiorano Kerum je 2010. vozio po Splitu. Automobil je bio u formalnom vlasništvu šibenskog trgovačkog lanca Jolly JBS u to vrijeme i vrijedio je tada 2,5 milijuna kuna.
Dvije godine je vozio Hummer s američkim registracijama jer nije mogao dobiti homologizaciju. 2006. je teško ozlijedio motorista na Brodarici.
Tu je bila i jahta na kojoj je volio provoditi vrijeme...
Josip Kerum, nećak splitskog gradonačelnika, razbio je 2010. Kerumov Ferrari F430 Spider u prometnoj nesreći. Mladić nije bio ozlijeđen.
U medijima se pisalo da je taj Ferrari registriran na nećaka Jakova i kupljen na braniteljsku povlasticu, a nakon što se to otkrilo Željko Kerum više nije vozio taj Ferrari.
Vozio je Kerum i motor...
Tamo 2013. snimljen je u sivom Mercedesu...
Godine 2009. 'ulovili' su ga kako ulazi u bijeli Mercedes...
Često ga se viđalo na jet-skiju...
