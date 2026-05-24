FOTO Kijev ovo ne pamti. Nema kvarta koji nije pogođen. Zelenski obilazi štetu

Ruski kombinirani zračni napad na Kijev i Kijevsku oblast koji je uključivao lansiranje balističke rakete srednjeg dometa "Orešnik" (uz masovnu podršku više od 600 dronova i oko 90 ostalih projektila) ostavio je teške posljedice na glavni grad i okolna područja. Prema službenim podacima ukrajinskih dužnosnika, hitnih službi i međunarodnih promatrača, epilog ovog silovitog udara je četvero mrtvih, 100 ranjenih diljem Ukrajine, među njima i djeca.
Napad je zabilježen kao jedan od najtežih i najmasovnijih udara na Kijev, a šteta je prijavljena u gotovo svim gradskim četvrtima
Više stambenih zgrada pretrpjelo je izravne pogotke ili teška oštećenja. U četvrtima Pečersk i Solomjanski izbili su veliki požari na neboderima.
Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su pogođeni objekti za vodoopskrbu te lokalna tržnica koja je potpuno izgorjela.
Eksplozivni valovi oštetili su brojne povijesne i kulturne lokacije u gradu
Značajnu štetu pretrpio je Nacionalni muzej Černobil (koji je praktički uništen), Nacionalni muzej umjetnosti Ukrajine (NAMU), Ukrajinski dom, zgrade Kijevske škole ekonomije (KSE), te lokalno sjedište njemačke televizije ARD.
Dok su Kijev zasuli brojni dronovi i konvencionalni projektili koji su probili protuzračnu obranu, predsjednik Zelenski je potvrdio da je hipersonični projektil Orešnik pogodio područje grada Bila Cerkva, koji se nalazi oko 60-ak kilometara južno od Kijeva.
Ministarstvo obrane Ruske Federacije potvrdilo je upotrebu Orešnika, navodeći da su ciljevi bili vojni zapovjedni centri i zračne baze. Moskva je napad okarakterizirala kao odmazdu za ukrajinski udar na privremeno okupirani Starobilsk u regiji Luhansk.
