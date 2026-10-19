U ruskom noćnom napadu na Kijev poginula žena, pogodili podzemnu željeznicu

U ruskom zračnom napadu tijekom noći u Kijevu poginula je jedna žena, a pogođena je i stanica podzemne željeznice na lijevoj obali glavnog grada te oštećena stambena zgrada od 25 katova, objavio je u ponedjeljak na Telegramu gradonačelnik Vitalij Kličko.

Foto: Valentyn Ogirenko

U napadu, u kojem su u Kijevu pogođeni i nestambeni objekti te jedna medicinska ustanova, ozlijeđene su još tri osobe, izvijestio je Kličko.

Nakon kratke stanke, SAD je ponovno počeo dijeliti ključne obavještajne podatke kako bi pomogao Ukrajini u obrani od ruskih raketnih napada, izjavio je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski, napominje Reuters.