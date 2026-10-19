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BESANA NOĆ

U ruskom noćnom napadu na Kijev poginula žena, pogodili podzemnu željeznicu

Piše HINA,
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U ruskom noćnom napadu na Kijev poginula žena, pogodili podzemnu željeznicu
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Foto: Valentyn Ogirenko
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U napadu, u kojem su u Kijevu pogođeni i nestambeni objekti te jedna medicinska ustanova, ozlijeđene su još tri osobe, izvijestio je Kličko

U ruskom zračnom napadu tijekom noći u Kijevu poginula je jedna žena, a pogođena je i stanica podzemne željeznice na lijevoj obali glavnog grada te oštećena stambena zgrada od 25 katova, objavio je u ponedjeljak na Telegramu gradonačelnik Vitalij Kličko.

Aftermath of a Russian missile attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

U napadu, u kojem su u Kijevu pogođeni i nestambeni objekti te jedna medicinska ustanova, ozlijeđene su još tri osobe, izvijestio je Kličko.

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