STRAVA U UKRAJINI FOTO KIJEV U PLAMENU Rusi izveli jedan od najvećih napada: Projektili padali po gradu...

Rusija je u noći na nedjelju zasula Kijev i okolicu projektilima, Ukrajinci poručuju kako je ovo bio jedan od najvećih ruskih napada do sad. Poginula je najmanje jedna osoba, na ukrajinsku prijestolnicu lansirano je 20 projektila, požari su izbili širom grada... Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko kaže kako su u napadu oštećen studentski dom, stambene zgrade, supermarketi...

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