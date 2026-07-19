Žestoki ruski udar na Kijev. Izbili su požari širom grada...

Ruski projektili pogodili su ukrajinski glavni grad Kijev i okolnu regiju rano u nedjelju, ubivši najmanje jednu osobu i ranivši 13 drugih dok su požari izbili diljem grada, objavili su službeni izvori koje prenosi agencija Reuters.

Rusija je izvela velik noćni raketni napad na Kijev lansiravši preko 20 projektila na ciljeve unutar i oko grada, nakon što je Kijev lansirao niz napada na skladišta internetske trgovine u Rusiji, reklo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo rano u nedjelju, piše njemačka agencija dpa.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je na komunikacijskoj platformi Telegram kazao da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga te da su izbili požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i supermarketu.

Najnovije bombardiranje ističe dvojak izazov za Ukrajinu u petoj godini rata koja se suočava s gotovo svakodnevnim ruskim napadima pored rijetke političke nestabilnosti u zemlji prouzročene iznenadnim restrukturiranjem vojnog rukovodstva, javlja AFP. Novinari AFP-a u Kijevu su čuli eksplozije nedugo nakon što je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo na Telegramu upozorilo stanovnike na balističke projektile.

Jedna od eksplozija je bila toliko snažna da je aktivirala alarmne sustave automobila parkiranih u središtu grada, kazao je novinar AFP-a.

"Prema preliminarnim informacijama, jedna osoba je nažalost ubijena u napadu", objavila je kijevska vojna uprava na Telegramu.

Stambena zgrada u okrugu Solomjanskij je pogođena i požar je izbio u trgovini, a u okrugu Svjatošinskij se zapalila kuća. Napadi su također zabilježeni u trgovačkom centru u okrugu Dniprovskij, a pogođena je i stambena zgrada u okrugu Ševčenskij.

Rusija napada Kijev i druge ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima gotovo svakodnevno otkako je započela svoju invaziju na Ukrajinu 2022., piše AFP.

Napad unutar Rusije

Ukrajina je u subotu lansirala dronove kako bi uništila skladišta internetske trgovine u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti, pri čemu je smrtno stradalo osam osoba te su prouzročeni veliki požari.

U ruskim napadima u subotu u Ukrajini je poginulo najmanje pet osoba te ranjeno gotovo 20 drugih u pokrajinama na jugoistoku zemlje.

"U odgovoru na ruske napade na našu civilnu infrastrukturu te naše gradove i zajednice, dva veća logistička objekta su pogođena: u Moskovskoj i Tambovskoj oblasti", kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj platformi X.

Ustvrdio je da su se centri koristili kako bi se Rusiju opskrbilo dijelovima za proizvodnju dronova i navigacijske opreme koji su obuhvaćeni sankcijama.

Kijev je proteklih mjeseci intenzivirao svoje napade na ruski teritorij te poremetio svakodnevicu Rusa, a te napade naziva odmazdom za preko četiri godine bombardiranja njegovog teritorija.

Kampanja, koju Kijev zove "dalekometnim sankcijama", uglavnom se usredotočila na rusku naftnu infrastrukturu te je dovela do nestašice goriva u zemlji koja je jedna od najvećih proizvođača nafte u svijetu.

Više od 370 dronova je lansirano prema Moskovskoj oblasti preko noći, kazao je gradonačelnik ruskog glavnog grada Sergej Sobjanin.

Između 11. i 18. srpnja, Rusija je presrela gotovo 1892 ukrajinska drona koja su se kretala prema Moskvi, dodao je.

Rijetki prosvjedi usred rata

No, čak i usred rata, tisuće ljudi su se okupile u velikim gradovima diljem Ukrajine kako bi u subotu treći dan zaredom prosvjedovale protiv smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova.

Zelenski je smijenio Fedorova u sklopu iznenadnog restrukturiranja vlade u trenutku u kojem se činilo da je Ukrajina u zamahu na bojištu, što je dovelo do rijetkih kritika javnosti.

Do prosvjeda je došlo u vrijeme kada je predsjednik održao dvodnevne sastanke s glavnim vojnim zapovjednicima, što je potaknulo nagađanja medija da možda traži zamjenu za šefa vojske Oleksandra Sirskija.

Tijekom manje od šest mjeseci koliko je bio na dužnosti, Fedorov je u više navrata dolazio u sukob sa 60-godišnjim Sirskijem u svojim naporima da digitalizira i modernizira vojsku koja ratuje četiri i po godine.