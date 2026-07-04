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PRVA SUBOTA U MJESECU

FOTO Klečavci molili na Trgu u Zagrebu. Okupili se prosvjednici

Kao i svake prve subote u mjesecu, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu okupili su se sudionici javne molitve krunice. Molitva je započela u 8.30 sati, a slična okupljanja održavaju se i u drugim hrvatskim gradovima, među kojima su Bjelovar, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Sisak, Zadar, Split i Trogir. Uz molitelje se, kao i ranijih mjeseci, okupila i skupina građana koja prosvjeduje protiv takvih javnih molitvenih okupljanja...
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Zagreb: Prosvjednici protiv molitelja na glavnom trgu
Foto Marko Seper/PIXSELL
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 23

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