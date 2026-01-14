FOTO Koncert 'Glazbeni te zove' okupio brojne goste. Pogledajte tko je sve bio večeras u HNK-u
Ovim koncertom htjeli smo pokazati koliko je HGZ utjecao na glazbeno stvaralaštvo i baštinu. On je dio hrvatskog identiteta, rekla je predsjednica HGZ-a Romana Matanović Vučković na svečanom koncertu kojim je započelo obilježavanje dvostrukog jubileja najstarije građanske glazbene institucije u Hrvatskoj, ususret velikoj 200. obljetnici. Među uzvanicima koncerta bila je i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. Izvedena su antologijska djela skladatelja koji su izravno oblikovali HGZ