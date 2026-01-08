FOTO Korlaet jutros: 'Sve je prohodno'. Evo kako izgledaju ulice na Rudešu i Šestinama

Više čitatelja javlja nam se s terena zbog ulica koje su i dalje zatrpane snijegom na zagrebačkim Šestinama i Rudešu. Sudeći prema fotografijama koje pristižu u našu redakciju, zimska služba do nijh još nije stigla.

Stanovnici ulice Vince na Šestinama ogorčeno ističu kako ralica nije prošla njihovim krajem čak ni tijekom najjačih oborina, a nema joj ni traga punih 36 sati nakon što je snijeg prestao padati.

- Očekujem da će računi za komunalne usluge biti manje ovaj mjesec jer ih ne pružaju - napisao nam je čitatelj.

Bolja situacija nije ni u Ratarskoj ulici na Rudešu gdje žive djeca, ali i stariji.

Foto: Čitatelj 24sata

- Ulica ovako izgleda duže od 24 sata te nitko uopće ulicu nije očistio i sad se vec nakupio ledeni sloj na cesti. Jučer u ulicu se s automobilom nije moglo niti ući - govori nam čitateljica.

Dok gradske vlasti šalju izvještaje o očišćenim prometnicama, naša se čitateljica pita zašto su ostavljeni na zadnjem mjestu prioriteta.

Foto: Čitatelj 24sata

Upitali smo Grad Zagreb zašto te ulice nisu očišćene. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Korlaet jutros. Sve je prohodno

- Sve je prohodno, radilo se cijeli dan i cijelu noć. Već drugu noć za redom, ne samo Zimska služba, koja je pod Zagrebačkim cestama, nego operativni stožer Zijmske službe koji smo ustrojili, pod kojom su i Čistoća, koja čisti pješačke površine u centru, Zrinjevac koji čisti tramvajske i autobusne stanice i okretišta, zatim Zagreb parking koji miče snijeg s parkirališta i s rampi koje vode u podzemne garaže. Tu su i Tržnice koje brinu o svojim plohama, ZET koji miče snijeg s pruge. Velika, sveobuhvatna, ali super koordinirana akcija - kaže Korlaet koji je pohvalio radnike da su bili "na visini zadatka".

- Vjerujem da građani to i vide - dodao je.

Zagreb ima dvije tisuće kilometara prometnica, kaže Korlaet, čije kolnike čisti Zimska služba i to u nekoliko navrata, minimalno dva puta.

- Negdje su i po četiri puta prošle ralice. Sve ostale površine su pokrile podružnice koje sam spomenuo. Ekipe Zimske službe bilo je 242, a ostalih radnika u svim podružnica više stotina. Posvuda su po gradu, ovisno o prioritetima. Fokusirali smo se na nogostupe koji su dijelom u nadležnosti građana i suvlasnika stambenih zgrada koji bi trebali maknuti snijeg ispred svojih ulaza, ali ostaje problem nogostupa ostalih prostora, npr. velike Avenije, gdje nema zgrada. I tu je ušao Zrinjevac i velika im hvala, promtno, su i ručno, što lopatama, što malim čistilicama, maknuli snijeg s nogostupa - rekao je.

Na upit što je bila kritična točka, Korlaet je istaknuo da su odmah počeli s čišćenjem, iako snijeg nije prestajao padati.

- Moram reći da je to nadstandard jer se obično čeka da snijeg stane pa se onda krene s čišćenjem. Mi smo tijekom cijele noći dok je snijeg padao, a prestao je padati tek oko 4 ujutro, čistili ponovno i ponovno da se promet, koji se odvijao tijekom noći, ipak odvija koliko-toliko normalno. Najveći problem su nam predstavljale ulice u podsljemenskoj zoni koje su strme, uske. Nastojali smo i te ulice s manjim strojevima, ralicama i traktorima počistiti i posoliti - rekao je.