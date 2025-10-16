Obavijesti

PROMETNA NESREĆA U ZAGREBU

FOTO Krš i lom na Rudešu: Sudarili se automobil i motor

Piše Marta Divjak,
Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u četvrtak oko 9.25 sati

Automobil i motor sudarili su se u četvrtak na Zagrebačkoj cesti u Zagrebu. Kako doznajemo od policije, srećom nastala je samo materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Možemo potvrditi da smo u četvrtak oko 9.25 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći. Više detalja će biti poznato nakon očevida - rekli su iz policije.

