FOTO Krš i lom na Rudešu: Sudarili se automobil i motor

Automobil i motor sudarili su se u četvrtak na Zagrebačkoj cesti u Zagrebu. Kako doznajemo od policije, srećom nastala je samo materijalna šteta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Možemo potvrditi da smo u četvrtak oko 9.25 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći. Više detalja će biti poznato nakon očevida - rekli su iz policije.