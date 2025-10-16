Zagrebačka policija dojavu je zaprimila u četvrtak oko 9.25 sati
PROMETNA NESREĆA U ZAGREBU
FOTO Krš i lom na Rudešu: Sudarili se automobil i motor
Čitanje članka: < 1 min
Automobil i motor sudarili su se u četvrtak na Zagrebačkoj cesti u Zagrebu. Kako doznajemo od policije, srećom nastala je samo materijalna šteta.
- Možemo potvrditi da smo u četvrtak oko 9.25 sati zaprimili dojavu o prometnoj nesreći. Više detalja će biti poznato nakon očevida - rekli su iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku