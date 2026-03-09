Ovo su cijene goriva danas. Vlada će ih ograničiti...

Zbog nestabilne situacije na Bliskom istoku i rata u Iran, koji se odražavaju i na tržište naftnih derivata, Vlada RH će u ponedjeljak održati izvanrednu sjednicu na kojoj planira ponovno ograničiti cijene goriva na benzinskim postajama. Sjednica se održaava u Nacionalna i sveučilišna knjižnica, a Vlada će izmijeniti dvije uredbe, onu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te uredbu koja regulira visinu trošarina na energente i električnu energiju.

Prema procjeni Agencija za ugljikovodike, bez državne intervencije cijene goriva bi već u utorak značajno porasle. Izračuni pokazuju da bi litra dizela bila skuplja za 24 centa, dok bi benzin poskupio za devet centi.

Takav rast cijena osjetio bi se i na troškovima vozača. Punjenje prosječnog spremnika od 50 litara dizela bilo bi skuplje za oko 12 eura, dok bi za isti volumen benzina trebalo izdvojiti približno četiri i pol eura više.

Na dnevnom redu sjednice naći će se i tema povratka hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman predstavit će izvješće o organiziranom povratku građana Hrvatske iz tog dijela svijeta.

Prema trenutačnim cijenama na hrvatskim crpkama, osnovni Eurosuper 95 prodaje se u prosjeku oko 1,46 eura po litri, što ga čini skupljim nego u proteklih godinu dana. Premium verzije prelaze 1,57 eura, dok Eurosuper 100 ide i do oko 1,90 eura po litri.

Ni dizel ne zaostaje osnovni eurodizel je oko 1,48 eura, dok premium varijante dosežu i oko 1,60 eura po litri. Autoplin se kreće oko 0,90 eura, a lož ulje oko 0,93 eura.

