FOTO Krvavi napad na Ukrajinu: Stanari bili zarobljeni u gorućoj zgradi, jedan čovjek poginuo...

Jedan od udara izazvao je veliki požar na trokatnoj stambenoj zgradi, a stanari su ostali zarobljeni u objektu dok nisu stigle spasilačke službe
Ruski napad dronovima tijekom noći sa 16. na 17. lipnja pogodio je ukrajinski grad Zaporižje. Poginula je jedna osoba, a najmanje sedam ih je ozlijeđeno, izvijestile su regionalne vlasti, prenosi Kyiv Independent.
| Foto: Stringer
Ruski napad dronovima tijekom noći sa 16. na 17. lipnja pogodio je ukrajinski grad Zaporižje. Poginula je jedna osoba, a najmanje sedam ih je ozlijeđeno, izvijestile su regionalne vlasti, prenosi Kyiv Independent. |
Foto: Stringer
Ruski napad dronovima tijekom noći sa 16. na 17. lipnja pogodio je ukrajinski grad Zaporižje. Poginula je jedna osoba, a najmanje sedam ih je ozlijeđeno, izvijestile su regionalne vlasti, prenosi Kyiv Independent.
| Foto: Stringer
Prema riječima guvernera Zaporiške oblasti Ivan Fedorov, ruske snage napale su grad na pet različitih lokacija. Regionalna policija navodi kako su deseci ruskih dronova Shahed bili usmjereni na stambene četvrti.
| Foto: Stringer
Jedan od udara izazvao je veliki požar na trokatnoj stambenoj zgradi, a stanari su ostali zarobljeni u objektu dok nisu stigle spasilačke službe. U napadima su oštećeni i drugi civilni objekti, uključujući obiteljske kuće te dio zgrade Nacionalno sveučilište u Zaporižju.
| Foto: Stringer
Fedorov je kasno navečer objavio da je u napadu poginula jedna osoba. Policija je kasnije izvijestila da je riječ o muškarcu koji je smrtno stradao nakon što je dron pogodio njegov automobil.
| Foto: Stringer
Guverner je naknadno izvijestio i o ozlijeđenima. Četiri osobe već su zadobile rane od šrapnela, ozljede glave i nagnječenja u neprijateljskom napadu na Zaporižje - rekao je Fedorov, dodajući da ozlijeđeni dobivaju svu potrebnu medicinsku pomoć.
| Foto: Stringer
Prema posljednjim podacima policije, najmanje sedam osoba je ozlijeđeno, a službe i dalje pregledavaju pogođena područja kako bi utvrdile ima li još žrtava te procijenile razmjere štete.
| Foto: Stringer
Zračna uzbuna bila je na snazi i tijekom jutra 17. lipnja. Vlasti su upozorile na prisutnost ruskih FPV dronova te pozvale stanovnike da ostanu u skloništima i prijave lokacije na kojima je potrebna hitna pomoć.
| Foto: Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer
Foto Stringer