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STRAVA

FOTO Krvavi napad na Ukrajinu: Stanari bili zarobljeni u gorućoj zgradi, jedan čovjek poginuo...

Jedan od udara izazvao je veliki požar na trokatnoj stambenoj zgradi, a stanari su ostali zarobljeni u objektu dok nisu stigle spasilačke službe
Russian drone attack in Zaporizhzhia
Ruski napad dronovima tijekom noći sa 16. na 17. lipnja pogodio je ukrajinski grad Zaporižje. Poginula je jedna osoba, a najmanje sedam ih je ozlijeđeno, izvijestile su regionalne vlasti, prenosi Kyiv Independent. | Foto: Stringer
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Ruski napad dronovima tijekom noći sa 16. na 17. lipnja pogodio je ukrajinski grad Zaporižje. Poginula je jedna osoba, a najmanje sedam ih je ozlijeđeno, izvijestile su regionalne vlasti, prenosi Kyiv Independent. | Foto: Stringer
Komentari 1

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