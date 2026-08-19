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NOVI NAPAD

Rusi bombardirali autobus na jugu Ukrajine, četvero je mrtvih

Piše HINA,
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Rusi bombardirali autobus na jugu Ukrajine, četvero je mrtvih
Foto: Sofiia Gatilova/Ilustracija
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Ruske snage redovito napadaju Herson a dio te regije je i dalje okupiran.

Četiri osobe su poginule, a četiri su ranjene u ruskom napadu dronom na autobus u srijedu ujutro u južnom ukrajinskom gradu Hersonu, priopćio je ured regionalnog tužitelja.

"Prema preliminarnim informacijama, u napadu su ubijena četiri civilna putnika", naveo je ured, dodajući da se autobus kretao ulicom u gradu koja je često meta ruskih zračnih napada.

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Fotografije koje su objavile regionalne vlasti prikazuju žuti minibus s razbijenim prozorima. Grad Herson, koji je prije rata imao otprilike 280.000 stanovnika, bio je pod ruskom kontrolom od ožujka do studenoga 2022.

Ruske snage redovito napadaju Herson a dio te regije je i dalje okupiran.

Više od četiri godine nakon što je Rusija započela invaziju na Ukrajinu, zračni napadi su se pojačali s obje strane fronte, što je rezultiralo rastućim brojem civilnih žrtava.

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