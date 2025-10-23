Obavijesti

NAKON PUCNJAVE U ZAGREBU

FOTO Leona Lučića doveli na ispitivanje: Smiješio se, a poručio je samo jednu riječ

Nakon pucnjave do koje je došlo u srijedu ujutro u Novom Zagrebu, uhićen je Leon Lučić, bivši inspektor i glumac iz serije Krim Tim 2, ali i optuženik zbog iznude. Kako se doznaje, njega se tereti za pokušaj ubojstva prijatelja Denisa Mustafčića...
Velika Gorica: Privođenje Leona Lučića na Županijski sud
Nakon što je prenoćio u policijskom pritvoru, Lučić je predan pritvorskom nadzorniku te ga, kao i njegova prijatelja, čeka ispitivanje u velikogoričkom tužiteljstvu gdje je doveden večeras. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
