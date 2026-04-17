FOTO Libanonci se vraćaju u svoje razrušene domove! Stiglo je dugo očekivano primirje

Primirje je donijelo kratko olakšanje, ali strah i nepovjerenje i dalje su prisutni. Dok se civili vraćaju kućama, napetosti između Izraela i Libanona ne jenjavaju, a Hezbolah ostaje ključni faktor u društvu.
Unatoč upozorenjima vlasti, stanovnici juga Libanona masovno se vraćaju svojim domovima čim je stupilo na snagu primirje između Izraela i Hezbolaha.
Kolone vozila ispunile su glavne prometnice, a mnogi više nisu mogli čekati nakon 46 dana neizvjesnosti i teških uvjeta.
Na terenu se jasno vidi koliko je Hezbollah duboko povezan s lokalnim stanovništvom. Ljudi nose zastave, ali i fotografije poginulih članova obitelji, sinova, braće i muževa koji su stradali u borbama.
Upravo ta povezanost dodatno komplicira situaciju za libanonske vlasti.
Svaki pokušaj obračuna s Hezbollahom bez jasnih jamstava sigurnosti za šiitsku zajednicu mogao bi dovesti do unutarnjih sukoba. Zbog toga vojska djeluje krajnje oprezno.
Unatoč nepovjerenju, mnogi su odlučni vratiti se i pokazati da ne žele napustiti svoju zemlju.
I dalje je napeta. Iako je primirje formalno na snazi, zabilježeni su incidenti i granatiranja u pojedinim selima.
Libanonska vojska upozorava na kršenja dogovora, dok Izrael tvrdi da zadržava pravo djelovanja protiv prijetnji.
Razlike između dviju strana ostaju duboke. Izrael traži potpuno razoružanje Hezbolaha, dok Libanon inzistira na povlačenju izraelskih snaga s okupiranih područja.
Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da izraelska vojska i dalje kontrolira dijelove juga zemlje, zbog čega nekim stanovnicima nije dopušten povratak.
Iako je primirje donijelo tračak nade, mnogi ga vide tek kao privremenu pauzu. Nepovjerenje prema izraelskim potezima i strah od novog izbijanja sukoba i dalje dominiraju među stanovništvom.
U međuvremenu se oglasio i američki predsjednik Donald Trump koji je poručio kako bi ovo mogao biti 'povijesni dan za Libanon' te da su 'dobre stvari u tijeku'.
Sporazum o primirju uključuje i formulaciju o pravu Izraela na samoobranu, što u praksi znači da bi napadi mogli biti nastavljeni ako procijene prijetnju.
Zbog svega toga mnogi Libanonci primirje vide tek kao kratkotrajni predah, a ne kao konačno rješenje sukoba.
Iako su se neki već vratili, drugi još čekaju razvoj situacije, svjesni da sigurnost i dalje nije zajamčena.
