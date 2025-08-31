Obavijesti

News

NAGLA PROMJENA VREMENA

FOTO Nevjerojatni prizori! Zbog nevremena Ljubuški pod vodom

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
11
Foto: Bolji Ljubiški/Facebook

Na području Čapljine vatrogasci su u posljednja 24 sata imali 16 intervencija gdje su ispumpavali vodu iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka

Nagla promjena vremena nije zaobišla ni Bosnu i Hercegovinu. Velika količina padalina stvorila je probleme u Mostaru, Neumu i Čitluku. Podsjetimo, Gradska dvorana Čitluk je u subotu bila pod vodom, piše Bljesak info.

Foto: Bolji Ljubiški/Facebook

Poplavljeno je i područje vodopada Kravica, udaljen od Ljubuškog sedam kilometara. Na fotografijama koje smo dobili od našeg čitatelja mogu se vidjeti poplavljeni ugostiteljski i drugi objekti uz vodopad.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara grada kazali su da je u subotu na području naselja Žovnica došlo je do poplave na lokaciji Mustapića kuće, piše Faktor.ba.

Foto: Bolji Ljubiški/Facebook

Nakon prestanka padaline, prestala je i bujica, ali su ostali nanosi vode i blata. Na području Čapljine vatrogasci su u posljednja 24 sata imali 16 intervencija gdje su ispumpavali vodu iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka. Velik broj intervencija vatrogasci su imali i u ostalim dijelovima Hercegovine, a u Čitluku je štetu pretrpjela i Gradska sportska dvorana.

OSTALO

