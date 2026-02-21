FOTO Lude teorije da je Epstein živ: Od zagonetke u zatvoru do tragova. Javila se i bivša cura

Novi objavljeni dokument detaljno opisuje kako su zatvorski službenici pronašli Jeffreyja Epsteina mrtvog u njegovoj ćeliji, no datiran je dan prije nego što je on službeno preminuo. U još jednom bizarnom obratu koji nimalo ne utišava teorije zavjere, ovaj dokument, koji je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa zajedno s oko tri milijuna drugih, nosi datum petak, 9. kolovoza 2019. godine.
To je unatoč službenim zatvorskim i sudskim spisima koji tvrde da je popravni službenik pronašao Epsteina bez svijesti u ćeliji 10. kolovoza 2019., dan kasnije.
To je unatoč službenim zatvorskim i sudskim spisima koji tvrde da je popravni službenik pronašao Epsteina bez svijesti u ćeliji 10. kolovoza 2019., dan kasnije. |
To je unatoč službenim zatvorskim i sudskim spisima koji tvrde da je popravni službenik pronašao Epsteina bez svijesti u ćeliji 10. kolovoza 2019., dan kasnije.
Osuđeni seksualni prijestupnik Epstein, koji je prethodno služio kaznu zbog organiziranja prostitucije s maloljetnicom, u trenutku smrti bio je u zatvoru čekajući suđenje, a njegova smrt proglašena je samoubojstvom.
Ovaj, tada šezdesetšestogodišnjak, suočavao se s nizom teških optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, a da je osuđen, mogao je provesti desetljeća iza rešetaka.
Dok mnoga pitanja ostaju otvorena u sagi koja je uništila živote brojnih mladih žena i djevojaka, Epstein je svoje mračne tajne odnio u grob, a pažnja se sada usmjerila na one koji su ovog monstruma nazivali prijateljem.
Postoje, međutim, oni koji vjeruju da bismo i dalje mogli čuti istinu izravno od samog Epsteina, tvrdeći da je on još uvijek i te kako živ. Kako piše Mirror, brojne teorije zaokupljaju "detektive iz fotelje".
Kako se objavljuje sve više dokumenata iz "Epsteinovih dosjea", dio onih koji prate ovaj uznemirujući slučaj nasjeo je na lažne slike generirane umjetnom inteligencijom, uključujući jednu koja navodno prikazuje osramoćenog financijera kako "hoda ulicama Tel Aviva" u Izraelu. Na slici se može vidjeti "Epstein" s punom bradom i dužom, čupavijom kosom.
Jedan korisnik društvenih mreža podijelio je sliku petog veljače putem platforme X, ranije poznate kao Twitter, napisavši: "Izrael je lažirao njegovu smrt. Epstein je još uvijek živ i hoda ulicama Tel Aviva."
Ovu vizualnu podvalu u međuvremenu je razotkrio AFP, koji je primijetio da necenzurirani original, prvi put objavljen na Reddit kanalu 'r/hardaiimages' prvog veljače, nosi prepoznatljiv vodeni žig Googleovog alata Gemini.
Provjerom slike utvrdili su da je "napravljena pomoću Google AI", dok je Gemini u lažnoj fotografiji otkrio SynthID, nevidljivi vodeni žig namijenjen identificiranju AI sadržaja stvorenog Googleovim alatima.
Dodatni dokaz neautentičnosti slike mogu se uočiti u nekim lako zanemarivim, ali važnim detaljima unutar scene, uključujući neispravan položaj zelenog svjetla na vrhu semafora, kao i prometni znak koji sadrži netočan hebrejski prijevod za "Tel Aviv" i ne uključuje arapski naziv koji bi se inače tamo nalazio.
Epsteinova bivša djevojka, aristokratkinja Lady Victoria Hervey, jedna je od onih koji vjeruju da je Epstein još uvijek među živima, unatoč svim dokazima koji govore suprotno.
Prema pisanju Vanity Faira, bivša "It djevojka" Lady Hervey, koja se u Epsteinovim dosjeima spominje dvadeset i tri puta, započela je vezu s pedofilom početkom 2000-ih, a bila je u prijateljskim odnosima i s Andrewom Mountbatten-Windsorom te njegovom bivšom suprugom Sarah Ferguson.
U nevjerojatnom intervjuu za LBC, Lady Hervey rekla je radijskom voditelju Tomu Swarbricku da vjeruje kako postoji "mogućnost" da je njezin bivši dečko kriminalac još uvijek negdje živ i zdrav.
- Iskreno, više uopće ne mislim ni da je Jeffrey Epstein mrtav - razmišljala je.
Različite teorije zavjere oko Epsteinove smrti u zatvoru proizlaze iz anonimne objave na 4Chanu, postavljene prije službene objave, a čini se da je to utjecalo i na razmišljanja Lady Hervey o toj temi. Prema nepoznatom autoru objave, koji je tvrdio da je čuvar u Metropolitan Correctional Centru, Epstein je bio "zamijenjen" i odveden u "kombiju za prijevoz".
U najnovijim objavljenim dokumentima, čini se da je autor objave identificiran kao zaštitar. Komentirajući ovu čudnu priču, Lady Hervey je primijetila: "Mislim, vidjela sam jedan od tih e-mailova, jedan od onih koji su završili u dosjeima, i mislim da tog zatvorskog čuvara treba ispitati. Onog koji je rekao da je vidio kako mijenjaju tijela."
Posljednjih dana, Epic Games, tvrtka koja stoji iza popularne igre za više igrača Fortnite, morala je istupiti i razjasniti je li Epstein bio živ i igrao igru prije samo nekoliko dana.
Do ovog bizarnog obrata došlo je nakon što su neki ljudi naišli na Epsteinov YouTube profil, koji je koristio korisničko ime "littlestjeff1", zajedno s e-mailom koji potvrđuje kupnju Fortnite valute, V-Bucksa. Amaterski istražitelji također su otkrili Fortnite profil pod istim korisničkim imenom, primijetivši to samo nekoliko dana ranije.
Međutim, ovaj račun nije povezan ni s jednom od poznatih Epsteinovih e-mail adresa, a vjeruje se da je vjerojatno riječ o slučaju igrača koji je promijenio svoje korisničko ime kako bi prevario druge. U izjavi podijeljenoj putem platforme X, Epic Games je potvrdio: "Hej, službeni Fortnite je ovdje - ovo je bila varka jednog Fortnite igrača. Prije nekoliko dana, vlasnik postojećeg Fortnite računa promijenio je svoje korisničko ime iz nečeg potpuno nepovezanog u littlestjeff1, nakon otkrića imena littlestjeff1 na YouTubeu.
Ovi Fortnite trackeri prikazuju samo vaše trenutačno ime, a ne prethodne promjene. Nemamo zapisa da e-mail adrese subjekta navedene u javnom dokumentu postoje u sustavu Epic računa. Od objave javnih dokumenata, ljudi su stvarali Fortnite račune sa sličnim e-mail adresama i korisničkim imenima."
