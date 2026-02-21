Obavijesti

HODA LI ULICAMA TEL AVIVA?

FOTO Lude teorije da je Epstein živ: Od zagonetke u zatvoru do tragova. Javila se i bivša cura

Novi objavljeni dokument detaljno opisuje kako su zatvorski službenici pronašli Jeffreyja Epsteina mrtvog u njegovoj ćeliji, no datiran je dan prije nego što je on službeno preminuo. U još jednom bizarnom obratu koji nimalo ne utišava teorije zavjere, ovaj dokument, koji je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa zajedno s oko tri milijuna drugih, nosi datum petak, 9. kolovoza 2019. godine.
To je unatoč službenim zatvorskim i sudskim spisima koji tvrde da je popravni službenik pronašao Epsteina bez svijesti u ćeliji 10. kolovoza 2019., dan kasnije. | Foto: House Oversight Committee Democr
