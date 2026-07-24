FOTO Luksuzni kruzer udario u betonski zid kod Beča: 'Putnici su u panici iskakali iz kreveta'

Najmanje 14 ljudi ozlijeđeno je rano u petak nakon što je luksuzni riječni kruzer udario u betonski zid kod hidroelektrane Freudenau na Dunavu u Beču. Nesreća se dogodila oko četiri sata ujutro dok je brod prolazio područjem ustave. Snažan udarac probudio je brojne putnike koji su u tom trenutku spavali u svojim kabinama.

Na teren je odmah stigao velik broj vatrogasaca i ekipa hitne pomoći. Provjeravali su je li netko pao u Dunav te je li brod oštećen ispod razine vode. Budući da se kruzer nakon udara nalazio nekoliko metara ispod razine obale, pet osoba evakuirano je vatrogasnim ljestvama, dok su još dvije na kopno prevezene čamcem.

Na brodu se nalazio i medicinski djelatnik iz Njemačke, koji je ozlijeđenim putnicima pružio prvu pomoć do dolaska hitnih službi. Prema riječima glasnogovornika bečke hitne pomoći Daniela Melchera, ozlijeđeno je ukupno 14 ljudi. Šestero ih je zbog modrica i lakših ozljeda prevezeno u bolnicu.

Putnici su nakon nesreće napustili oštećeni kruzer i prebačeni su na drugo plovilo kako bi nastavili putovanje. Uzrok sudara još nije poznat. Istražuje se je li kruzer udario u zid zbog tehničkog kvara, pogreške posade ili drugih okolnosti.

Austrijski medij Heute piše da je riječ o kruzeru MS Anna Katharina, luksuznom riječnom brodu dugom oko 135 metara koji može primiti do 180 putnika i 40 članova posade. Brod je u trenutku nesreće plovio prema Njemačkoj u sklopu sedmodnevnog krstarenja Dunavom. Cijena takvog putovanja, ovisno o sezoni i vrsti kabine, iznosi oko 800 eura.