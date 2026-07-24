Snažan potres probudio Austriju: Treslo se i u Beču, stijene završile na cesti

Snažan potres magnitude 4,5 po Richteru pogodio je u petak u 1.59 sati područje Semmeringa u Austriji, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Beču te dijelovima Donje Austrije i Štajerske. Prema podacima austrijskog Seizmološkog zavoda Geosphere Austria, epicentar potresa bio je osam kilometara jugozapadno od Gloggnitza u Donjoj Austriji i 15 kilometara istočno od Mürzzuschlaga u Štajerskoj, na dubini od četiri kilometra.

Seizmolozi navode kako su, s obzirom na jačinu potresa, u području epicentra moguća manja oštećenja, a prve posljedice već su zabilježene.

Kako prenose austrijski mediji, potres je izazvao odron stijena na cesti između Schottweina i Breitensteina u okrugu Neunkirchen. Na prometnicu su pali manji komadi kamenja, zbog čega su intervenirali vatrogasci koji su uklonili odron i omogućili ponovno normalno odvijanje prometa.

Za sada nema izvješća o ozlijeđenima ni većoj materijalnoj šteti, no nadležne službe i dalje prate stanje na području koje je pogodio potres.