FOTO Ma, kakav Innsbruck! U Zagorju su oni pravi skijaški skokovi: Brijeg ima i licencu...

Ovo je tradicijska lokacija. Kao djeca smo ovdje skakali i skijali, a sad to pretvaramo u performans. Tri popodneva rada, lopata i malo aerodinamike dovoljni su za letaonicu, rekao je direktor staze i jedan od skakača, Željko Hren
Zagorci su prvi put nakon 2018. u Zaboku održali natjecanje u skijaškim skokovima
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Zagorci su prvi put nakon 2018. u Zaboku održali natjecanje u skijaškim skokovima
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Zagorci su prvi put nakon 2018. u Zaboku održali natjecanje u skijaškim skokovima
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Nažalost, danas je zakazao određeni broj natjecatelja jer se u Kini ponovno pojavio COVID, a iz Venezuele smo noćas dobili obavijest da je deset skakača moralo ostati u državi jer su im američke vlasti uzele putovnice, rekao nam je organizator Dragutin Črnjević na početku još jednog sportskog dana na Čikinu bregu iznad Zaboka, gdje je u utorak, prvi put nakon 2018., održana Zagorska turneja "4 skakaonice".
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Na startu se pojavilo osam natjecatelja osebujnih imena i podrijetla: Darek Tomekainnen iz FinoSela Tomeki, Dejan Šaronjskowičijus iz Santa Barbare, Žac Hrennerson iz NorgOslavja, Robi Črnjewalski iz Grabovca PoLand, Damir Šepech iz Grabrovca Berge, Robert Lezzionni iz TrebežTerraBelle, Mario Vonking iz Toplica Bad Klanja i Želimir Finkenberg iz Klanjckirchena. Kako kažu organizatori, skijaški skokovi u Zagorju imaju dugu tradiciju, prema zapisima, održavali su se još davne 1573.
Foto: Robert Anic/PIXSELL
- Ovo je entuzijazam i ljubav prema sportu. Pošto smo mali kraj, uključeni smo u sve sportove. Kad padne snijeg, odmah se skupi ekipa i organiziramo ovakve susrete. Što je važno za tijelo, važno je i za duh. Iz ovako malih krajeva najčešće dolaze najveći sportaši - rekao nam je Robert
Foto: Robert Anic/PIXSELL
