Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PRAVI SPEKTAKL

FOTO Ma, kakav Innsbruck! U Zagorju su oni pravi skijaški skokovi: Brijeg ima i licencu...

Ovo je tradicijska lokacija. Kao djeca smo ovdje skakali i skijali, a sad to pretvaramo u performans. Tri popodneva rada, lopata i malo aerodinamike dovoljni su za letaonicu, rekao je direktor staze i jedan od skakača, Željko Hren
24SATA Zabok: Organizirano je natjecanje u skijaškim skokovima "Turneja 4 brega"
Zagorci su prvi put nakon 2018. u Zaboku održali natjecanje u skijaškim skokovima | Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/24
Zagorci su prvi put nakon 2018. u Zaboku održali natjecanje u skijaškim skokovima | Foto: Robert Anic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026