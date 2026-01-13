FOTO Ma, kakav Innsbruck! U Zagorju su oni pravi skijaški skokovi: Brijeg ima i licencu...

Nažalost, danas je zakazao određeni broj natjecatelja jer se u Kini ponovno pojavio COVID, a iz Venezuele smo noćas dobili obavijest da je deset skakača moralo ostati u državi jer su im američke vlasti uzele putovnice, rekao nam je organizator Dragutin Črnjević na početku još jednog sportskog dana na Čikinu bregu iznad Zaboka, gdje je u utorak, prvi put nakon 2018., održana Zagorska turneja "4 skakaonice". | Foto: Robert Anic/PIXSELL