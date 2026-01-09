FOTO Majko mila! Pogledajte što je policija našla tinejdžeru u kući? Metke, bombe, mine...

Policija je u stanu 19-godišnjeg čovjeka pronašla i oduzela veliku količinu oružja, streljiva, eksplozivnih sredstava i pirotehnike koje je neovlašteno posjedovao.

Pretragu su jučer proveli policijski službenici Policijske postaje Solin u stanu u Splitu, u obiteljskoj kući u kojoj prebiva 19-godišnjak.

Tijekom pretrage pronađeno je ukupno 242 komada streljiva, 540 čahura, 150 zrna, 28 inicijalnih kapsula, pet vježbovnih metaka, oko 260 grama baruta, fitilj za paljenje, četiri prazne topničke čahure, dvije ručne bombe bez eksplozivnog punjenja, kućište protupješačke mine, minobacačka mina, dvije protudiverzantske mine, topničko zrno i kućište minobacačke mine.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Policija je oduzela i spremnik vatrenog oružja, signalni pištolj, samostrijel s devet strijela, tri dijela vatrenog oružja, odnosno cijevi i zatvarače, kao i dva komada vatrenog oružja, te dodatno 125 komada pirotehničkih sredstava.

Nad 19-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog u prekršajnom postupku.