FOTO Masovni prosvjedi protiv Trumpa uzdrmali su Ameriku: 'Naša demokracija je ugrožena'

Sam predsjednik Trump, koji je vikend proveo na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, umanjio je značaj prosvjeda. "Kažu da me nazivaju kraljem. Ja nisam kralj", izjavio je za Fox News. U međuvremenu, službeni profili Bijele kuće i Ministarstva prometa na društvenim mrežama ismijavali su prosvjednike i demokratske čelnike, objavljujući AI-generirane slike Trumpa s krunom i karikature njegovih protivnika. Na upit CNN-a za komentar, glasnogovornica Bijele kuće kratko je odgovorila: "Koga briga?" | Foto: Kylie Cooper