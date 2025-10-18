Obavijesti

'NEMA KRALJEVA'

FOTO Masovni prosvjedi protiv Trumpa uzdrmali su Ameriku: 'Naša demokracija je ugrožena'

Od New Yorka i Washingtona do malih gradova u svih 50 saveznih država, prosvjednici su nosili američke zastave i transparente s porukama poput "Demokracija, a ne monarhija" i "Ništa nije domoljubnije od prosvjeda"
"No Kings" nationwide protests
Milijuni Amerikanaca izašli su u subotu na ulice u više od 2.700 gradova diljem zemlje kako bi na prosvjedima pod sloganom "Bez kraljeva" izrazili svoje nezadovoljstvo politikom predsjednika Donalda Trumpa, koju smatraju autoritarnom i opasnom za demokraciju. | Foto: Eduardo Munoz
