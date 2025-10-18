FOTO Masovni prosvjedi protiv Trumpa uzdrmali su Ameriku: 'Naša demokracija je ugrožena'

Od New Yorka i Washingtona do malih gradova u svih 50 saveznih država, prosvjednici su nosili američke zastave i transparente s porukama poput "Demokracija, a ne monarhija" i "Ništa nije domoljubnije od prosvjeda"
Milijuni Amerikanaca izašli su u subotu na ulice u više od 2.700 gradova diljem zemlje kako bi na prosvjedima pod sloganom "Bez kraljeva" izrazili svoje nezadovoljstvo politikom predsjednika Donalda Trumpa, koju smatraju autoritarnom i opasnom za demokraciju.
| Foto: Eduardo Munoz
Foto: Eduardo Munoz
| Foto: Eduardo Munoz
Od New Yorka i Washingtona do malih gradova u svih 50 saveznih država, prosvjednici su nosili američke zastave i transparente s porukama poput "Demokracija, a ne monarhija" i "Ništa nije domoljubnije od prosvjeda".
| Foto: Eduardo Munoz
Organizatori, koalicija stotina progresivnih grupa uključujući Indivisible i ACLU, navode da je pokret odgovor na niz poteza Trumpove administracije, uključujući agresivne racije imigracijskih službi (ICE), slanje Nacionalne garde u gradove unatoč protivljenju lokalnih vlasti, napade na slobodu medija i progon političkih protivnika.
| Foto: Brian Snyder
"Ovdje smo jer volimo Ameriku", poručio je senator Bernie Sanders s pozornice u Washingtonu, izravno odgovarajući na kritike republikanaca. "Milijuni Amerikanaca danas izlaze na ulice ne zato što mrze Ameriku. Ovdje smo jer volimo Ameriku i nećemo dopustiti da Donald Trump pretvori ovu zemlju u autoritarno društvo."
| Foto: Brian Snyder
Ovaj masovni val prosvjeda, drugi ove godine, odvijao se u jeku 18-dnevne blokade savezne vlade, dodatno naglašavajući duboke političke i društvene podjele koje potresaju Sjedinjene Države.
| Foto: Alyssa Pointer
Mnogi su prosvjedi imali karnevalsku atmosferu, s glazbom, plesom i kreativnim kostimima. Posebno su bili popularni kostimi na napuhavanje, poput žaba, koji su postali simbol otpora u Portlandu, Oregonu.
| Foto: Leah Millis
Među prosvjednicima su bili ljudi svih dobnih skupina i profesija – od veterana i učitelja do obitelji s djecom i onih kojima je ovo bio prvi prosvjed u životu.
| Foto: Eduardo Munoz
"Smatram da je naša demokracija ugrožena i osjećam se prisiljenim nešto poduzeti", izjavio je Shawn Howard, 55-godišnji umirovljeni marinac koji je marširao u Washingtonu. U Chicagu, guverner Illinoisa J.B. Pritzker obratio se okupljenima poručivši da "otpor počinje odbijanjem normalizacije okrutnosti".
| Foto: Kylie Cooper
Senatorica Elizabeth Warren u Bostonu je odbacila optužbe da su prosvjednici nepatriotski. "Miran prosvjed stotina tisuća ljudi za ono u što vjeruju? To je duboko američki. To je domoljublje", rekla je Warren. "Suprotstaviti se wannabe diktatoru? To je domoljublje!"
| Foto: Jim Vondruska
Dok su prosvjednici marširali za demokraciju, republikanski čelnici oštro su osudili okupljanja. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson nazvao ih je "skupovima mržnje prema Americi", tvrdeći da okupljaju "marksiste, socijaliste i anarhiste". Republikanski guverneri Virginije i Teksasa čak su aktivirali Nacionalnu gardu iz predostrožnosti.
| Foto: Kylie Cooper
Sam predsjednik Trump, koji je vikend proveo na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, umanjio je značaj prosvjeda. "Kažu da me nazivaju kraljem. Ja nisam kralj", izjavio je za Fox News. U međuvremenu, službeni profili Bijele kuće i Ministarstva prometa na društvenim mrežama ismijavali su prosvjednike i demokratske čelnike, objavljujući AI-generirane slike Trumpa s krunom i karikature njegovih protivnika. Na upit CNN-a za komentar, glasnogovornica Bijele kuće kratko je odgovorila: "Koga briga?"
| Foto: Kylie Cooper
Demonstrators wearing costumes take part in a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump's policies, in Boston, Massachusetts, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Brian Snyder
| Foto: Brian Snyder
Prosvjedi su dobili i međunarodnu podršku. Skupovi solidarnosti održani su ispred američkih veleposlanstava u Londonu, Berlinu, Rimu, Parizu i drugim svjetskim gradovima.
| Foto: Eduardo Munoz
Iako su prosvjedi "Bez kraljeva" završili mirno, bez značajnijih incidenata, jasno su pokazali dubinu nezadovoljstva i straha koji osjeća velik dio američke javnosti. Dok jedna strana Amerike vidi obranu temeljnih vrijednosti, druga vidi napad na državu, a jaz između njih čini se većim no ikad.
| Foto: Alyssa Pointer
