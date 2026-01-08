STROŽE MIGRACIJSKE KONTROLE FOTO Masovni prosvjedi se šire Amerikom: Smrt žene pokrenula val bijesa, policija privodi ljude

Američke gradove zahvatio je val prosvjeda nakon što je agent američke imigracijske službe (ICE) u Minneapolisu ubio 37-godišnju Renee Nicole Good, koja je smrtno stradala nakon što je na nju pucano dok je bila u automobilu. Incident je izazvao snažan bijes javnosti i dodatno rasplamsao raspravu o sve strožim mjerama imigracijske kontrole u Sjedinjenim Državama