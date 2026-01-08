FOTO Masovni prosvjedi se šire Amerikom: Smrt žene pokrenula val bijesa, policija privodi ljude

Američke gradove zahvatio je val prosvjeda nakon što je agent američke imigracijske službe (ICE) u Minneapolisu ubio 37-godišnju Renee Nicole Good, koja je smrtno stradala nakon što je na nju pucano dok je bila u automobilu. Incident je izazvao snažan bijes javnosti i dodatno rasplamsao raspravu o sve strožim mjerama imigracijske kontrole u Sjedinjenim Državama
Dan nakon pucnjave, ispred zgrade Whipple u Minneapolisu okupili su se deseci prosvjednika koji su tražili odgovornost nadležnih i hitnu istragu postupanja agenata.
| Foto: Tim Evans
Foto: Tim Evans
| Foto: Tim Evans
Tijekom prosvjeda došlo je i do intervencije sigurnosnih snaga, a pripadnik Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) priveo je jednog demonstranta, što je dodatno pojačalo napetosti na terenu.
| Foto: Brian Snyder
Istodobno, solidarnost s ubijenom ženom proširila se i izvan Minnesote.
| Foto: Brian Snyder
U New Yorku su građani položili cvijeće u čast Renee Nicole Good, okupljajući se na prosvjedima protiv djelovanja ICE-a i upozoravajući na, kako navode, sve agresivniji pristup imigracijskih vlasti.
| Foto: Angelina Katsanis
Okupljeni su nosili transparente s porukama protiv policijskog nasilja i zahtijevali reformu imigracijskog sustava.
| Foto: Tim Evans
Smrt Renee Nicole Good postala je simbol šireg nezadovoljstva politikama pojačane imigracijske kontrole koje su posljednjih mjeseci intenzivirane diljem SAD-a.
| Foto: Brian Snyder
Aktivisti upozoravaju da ovakvi incidenti dodatno produbljuju nepovjerenje prema institucijama i povećavaju strah među migrantima i njihovim obiteljima.
| Foto: Tim Evans
Nadležne vlasti zasad nisu objavile detalje o okolnostima pucnjave, no najavljeno je da će slučaj biti predmet istrage.
| Foto: Brian Snyder
U međuvremenu, prosvjednici poručuju da neće stati dok se, kako kažu, ne utvrdi puna odgovornost i ne spriječe nove tragedije.
| Foto: Tim Evans
