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U TURSKOJ I EGIPTU GA ODBILI

FOTO Megakruzer stigao u Hrvatsku: Ne prima djecu, organizira LGBTQ+ krstarenja

Jedan od tehnološki najnaprednijih i vizualno najupečatljivijih megakruzera na svijetu, Scarlet Lady kompanije Virgin Voyages, uplovio je u trajektnu luku Gaženica u Zadru
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U Zadru danas boravi kruzer Scarlet Lady LGBTQ+ tematike
Impozantni kruzer dug 277 metara poznat je po tome što prima isključivo putnike starije od 18 godina. Riječ je o konceptu "Adults Only", pa djeci i maloljetnicima nije dopušten boravak na brodu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Impozantni kruzer dug 277 metara poznat je po tome što prima isključivo putnike starije od 18 godina. Riječ je o konceptu "Adults Only", pa djeci i maloljetnicima nije dopušten boravak na brodu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 1

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