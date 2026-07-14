FOTO Megakruzer stigao u Hrvatsku: Ne prima djecu, organizira LGBTQ+ krstarenja

Jedan od tehnološki najnaprednijih i vizualno najupečatljivijih megakruzera na svijetu, Scarlet Lady kompanije Virgin Voyages, uplovio je u trajektnu luku Gaženica u Zadru
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Impozantni kruzer dug 277 metara poznat je po tome što prima isključivo putnike starije od 18 godina. Riječ je o konceptu "Adults Only", pa djeci i maloljetnicima nije dopušten boravak na brodu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Impozantni kruzer dug 277 metara poznat je po tome što prima isključivo putnike starije od 18 godina. Riječ je o konceptu "Adults Only", pa djeci i maloljetnicima nije dopušten boravak na brodu. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Impozantni kruzer dug 277 metara poznat je po tome što prima isključivo putnike starije od 18 godina. Riječ je o konceptu "Adults Only", pa djeci i maloljetnicima nije dopušten boravak na brodu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Scarlet Lady posljednjih je mjeseci privukao veliku pozornost i zbog pojedinih tematskih krstarenja koja organizira, među kojima su i putovanja namijenjena LGBTQ+ zajednici. Upravo zbog takvih programa brodu je, prema dostupnim informacijama, bio zabranjen ulazak u Tursku i Egipat, pa je morao izmijeniti dio svoje rute.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Prije dolaska u Hrvatsku kruzer je posjetio Grčku i Crnu Goru, a potom je uplovio u zadarsku luku Gaženica.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Virgin Voyages poznat je po luksuznoj ponudi, modernom dizajnu i drukčijem konceptu krstarenja, kojim se želi približiti odraslim putnicima koji traže mirniji odmor bez djece na brodu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Scarlet Lady jedan je od najpoznatijih brodova kompanije te redovito privlači pažnju gdje god uplovi.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL