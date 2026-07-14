FOTO Megakruzer stigao u Hrvatsku: Ne prima djecu, organizira LGBTQ+ krstarenja

Scarlet Lady posljednjih je mjeseci privukao veliku pozornost i zbog pojedinih tematskih krstarenja koja organizira, među kojima su i putovanja namijenjena LGBTQ+ zajednici. Upravo zbog takvih programa brodu je, prema dostupnim informacijama, bio zabranjen ulazak u Tursku i Egipat, pa je morao izmijeniti dio svoje rute. | Foto: Igor Soban/PIXSELL