FOTO Milanović je prije godinu dana svečano prisegnuo za još jedan mandat. Evo kako je bilo

U svom inauguracijskom govoru, Milanović je poslao uglavnom pomirljive poruke, naglasivši kako je osnovni zadatak državnih institucija očuvanje mira i sigurnosti građana. Ponovio je kako se Hrvatska ne smije zanositi iluzijama da će se netko izvana brinuti o njoj, istaknuvši kako je "samo i isključivo nama stalo do naše zemlje". | Foto: Damir SENCAR