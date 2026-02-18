FOTO Milanović je prije godinu dana svečano prisegnuo za još jedan mandat. Evo kako je bilo

Svečanost je uslijedila nakon uvjerljive pobjede na predsjedničkim izborima 12. siječnja, kada je Milanović s gotovo 75 posto glasova pobijedio HDZ-ovog protukandidata Dragana Primorca
Na današnji dan prije godinu dana, 18. veljače 2025. godine, Zoran Milanović svečano je prisegnuo za svoj drugi i posljednji petogodišnji mandat na čelu Republike Hrvatske.
Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
Ceremonija, održana u Uredu predsjednika na Pantovčaku, ostala je u sjeni bojkota Vlade i vrha HDZ-a, ali je okupila više od stotinu uzvanika iz političkog, vojnog i društvenog života, a program je bio znatno bogatiji nego pet godina ranije.
Svečanost je uslijedila nakon uvjerljive pobjede na predsjedničkim izborima 12. siječnja, kada je Milanović s gotovo 75 posto glasova pobijedio protukandidata Dragana Primorca, osvojivši većinu u svim hrvatskim županijama.
Zoran Milanović ostao je dosljedan odluci iz 2020. godine te je i drugu inauguraciju održao u predsjedničkim dvorima na Pantovčaku, odustavši od tradicionalne lokacije na Trgu svetog Marka. Kako je i sam pojasnio, odluku nije želio mijenjati, smatrajući inauguraciju građanskom ceremonijom, a ne krunidbom.
Sama svečanost, koja je trajala nešto više od pola sata, protekla je u skladu s protokolom, a Ured predsjednika bio je ukrašen aranžmanima perunike, hrvatskog nacionalnog cvijeta, po izboru prve dame Sanje Musić Milanović.
Ipak, događaj je obilježio izostanak najviših državnih dužnosnika. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković unaprijed su najavili da neće prisustvovati, a svoju su odluku obrazložili Milanovićevim, kako su naveli, "flagrantnim kršenjem Ustava".
- Zauzeli smo stav, nećemo čestitati niti ćemo sebe izlagati, zbog flagrantnog kršenja Ustava, jednoj apsurdnoj situaciji da slušamo Milanovićevu prisegu na Ustav nakon što ga je kršio u bezbroj prilika. Nećemo ići niti ja niti predsjednik Sabora - poručio je tada Plenković.
Unatoč bojkotu, na Pantovčaku se okupilo 112 uzvanika, a među njima i četvero potpredsjednika Sabora, uključujući Ivana Penavu iz Domovinskog pokreta, tadašnjeg HDZ-ovog koalicijskog partnera.
Popis gostiju potvrdio je kako Milanović uživa široku podršku izvan vladajućih krugova. Na svečanosti su bili svi živući bivši predsjednici: Stjepan Mesić, Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović.
Uz njih su bili i generali iz Domovinskog rata poput Ante Gotovine, Mladena Markača i Rahima Ademija, kao i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid.
Među uzvanicima je bila i stogodišnja Vjera Andrijić, posljednja preživjela partizanka sa Sutjeske i Neretve, čija je prisutnost izazvala posebnu pozornost. Obiteljsku podršku pružili su mu supruga Sanja Musić Milanović te sinovi Ante Jakov i Marko.
Svečanost je započela pregledom Počasno-zaštitne bojne, nakon čega je u svečanoj dvorani klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" izvela himnu "Lijepa naša domovino", što je bio odmak od osebujne izvedbe Josipe Lisac s prve inauguracije.
Milanović je zatim, pred predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem, položio prisegu držeći ruku na Ustavu.
U svom inauguracijskom govoru, Milanović je poslao uglavnom pomirljive poruke, naglasivši kako je osnovni zadatak državnih institucija očuvanje mira i sigurnosti građana. Ponovio je kako se Hrvatska ne smije zanositi iluzijama da će se netko izvana brinuti o njoj, istaknuvši kako je "samo i isključivo nama stalo do naše zemlje".
Bogat kulturni program zaokružili su nastupi Sinjske klape, klape Trogir i Ansambla LADO, a posebno se istaknuo nastup učenice Chriztel Renae Acevede. Ona je izvela tradicionalnu međimursku pjesmu "Dej mi, Bože, oči sokolove", a kao pobjednica Supertalenta porijeklom s Filipina, oduševila je uzvanike snažnom i emotivnom izvedbom.
