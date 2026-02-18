Obavijesti

SVEČANOST NA PANTOVČAKU

FOTO Milanović je prije godinu dana svečano prisegnuo za još jedan mandat. Evo kako je bilo

Svečanost je uslijedila nakon uvjerljive pobjede na predsjedničkim izborima 12. siječnja, kada je Milanović s gotovo 75 posto glasova pobijedio HDZ-ovog protukandidata Dragana Primorca
Zoran Milanovi? prije godinu dana je sve?ano prisegnuo za još jedan predsjedni?ki mandat
Na današnji dan prije godinu dana, 18. veljače 2025. godine, Zoran Milanović svečano je prisegnuo za svoj drugi i posljednji petogodišnji mandat na čelu Republike Hrvatske. | Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI
Na današnji dan prije godinu dana, 18. veljače 2025. godine, Zoran Milanović svečano je prisegnuo za svoj drugi i posljednji petogodišnji mandat na čelu Republike Hrvatske.
