FOTO Milanovićev trijumf, hladne kiflice i žena u crvenom koja je održavala atmosferu

U izbornom stožeru Zorana Milanovića sinoć nešto prije sedam počelo je okupljanje. Zbog sigurnosti, kako nam je rečeno, puštale su se grupice simpatizera koje su prolazile pregled pa je nastala gužva na ulazu. Kad uz to ubrojite novinare i fotoreportere koji su zbog nedostatka signala u Tvornici kulture morali izlaziti van kako bi slali materijale i objavljivali tekstove, nastane krkljanac. Pogotovo jer se zbog sigurnosti svi oni koji zađu s opremom, moraju ponovno pregledati na ulasku. No to je klasična priča s ovom lokacijom, a apeli novinara još nisu doveli do nekakvog rješenja. Koliko god to otežavalo posao, ima i svoju dobru stranu: tijekom guranja do izlaza na ulicu s koje se šalju fotografije, snimke i tekstovi, čuje se svašta. Od 'Ove kiflice su valjda tek odmrznute' iz usta jedne starije gospođe koja je komentirala hranu u stožeru, do 'HDZ-ovci će sigurno pobjeći zbog poraza, pa možemo do Westina po hranu.' što joj je u šali odgovorio muškarac s kojim je bila.