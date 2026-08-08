TEŠKA ŽELJEZNIČKA NESREĆA
FOTO Ministar Butković obišao mjesto sudara vlakova: 'Teško je još uvijek govoriti o uzroku'
Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je mjesto nesreće na dionici pruge između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, gdje je danas došlo do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika i ima ozlijeđenih. Službeni uzrok nesreće još nije poznat, no prve neslužbene informacije upućuju na to da je teretni vlak prošao na signalni znak "STOJ".Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu