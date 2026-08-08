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TEŠKA ŽELJEZNIČKA NESREĆA

FOTO Ministar Butković obišao mjesto sudara vlakova: 'Teško je još uvijek govoriti o uzroku'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obišao je mjesto nesreće na dionici pruge između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, gdje je danas došlo do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika i ima ozlijeđenih. Službeni uzrok nesreće još nije poznat, no prve neslužbene informacije upućuju na to da je teretni vlak prošao na signalni znak "STOJ".
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Ministar Butković obišao je mjesto prometno nesreće kod Škrinjara
Foto Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 1

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