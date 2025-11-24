FOTO Na Trg postavili jelku! Stara je 40 godina, visoka 18 m
Još nas nešto više od mjesec dana dijeli do Božića, a na Trgu bana Jelačića u nedjelju navečer postavili su i jelku! Iako nije okićen, blagdanski duh polako se osjeća..., a svemu su pomogle i snježne radosti proteklih dana
Bliži se vrijeme Adventa, a s njime i sve intenzivnije pripreme božićnih ukrasa koji će uskoro zasjati gradom. Posebnu pažnju, kao i svake godine, privlači velika blagdanska jelka koja će dominirati glavnim zagrebačkim trgom.
| Foto: Čitatelj 24sata