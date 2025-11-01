Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PRVA SUBOTA U MJESECU

FOTO Molitelji ponovno klečali na trgovima u Šibeniku i Splitu

Kao i svake prve subote u mjesecu, molitelji su se okupili na trgovima u Hrvatskoj kako bi molili za za domovinu, da muškarci postanu duhovni autoriteti u obitelji i protiv pobačaja. U Šibeniku su se okupili ispred Gradske uprave, a u Splitu na Peristilu
Split: Molitelji na Peristilu okupili su se i ove prve subote u mjesecu
Kao i svake prve subote u mjesecu, molitelji su se okupili i na Peristilu u Splitu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/68
Kao i svake prve subote u mjesecu, molitelji su se okupili i na Peristilu u Splitu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025