Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...

Dok traju radovi na nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade pravosudnih tijela u Ulici braće Radića u Varaždinu, suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započelo je u srijedu na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu
Varaždin: Počelo suđenje Srđanu Mlađanu zbog poticanja na otmice i ubojstvo
Suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započelo je u srijedu na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
