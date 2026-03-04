Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...

Dok traju radovi na nadogradnji i energetskoj obnovi zgrade pravosudnih tijela u Ulici braće Radića u Varaždinu, suđenje trostrukom ubojici Srđanu Mlađanu (45), poznatom i kao "sisački monstrum" započelo je u srijedu na drugoj, privremenoj adresi Županijskog suda u Međimurskoj ulici u Varaždinu
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nova optužnica Mlađana tereti za nekoliko vrlo teških kaznenih djela, među kojima su poticanje na otmicu i ubojstva ljudi s njegove "liste za odstrel". Osvetu je, prema Mlađanovu planu, trebao odraditi njegov vjenčani kum i prijatelj iz kaznionice.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Četvorica policajaca s dugim cijevima uvela su Mlađana u sudnicu, dok dvojica sjede oko njega. Još pet pravosudnih policajaca, maskirani, s pancirkom i kacigom na glavi i dugim cijevima u rukama, također su u sudnici.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
- Molim Vas, prestanite biti apologeti lažljivca - obratio se snimateljima Mlađan.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Prema navodima varaždinskog tužiteljstva, Mlađan je od cimera, s kojim je od listopada do prosinca 2021. godine izdržavao kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka. Nova optužnica protiv Srđana Mlađana podignuta je u ožujku prošle godine, a potvrđena početkom prosinca na varaždinskom sudu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nisam kriv, s gnušanjem odbacujem sve optužbe. Je li moguće da je u 21. stoljeću moguće biti optužen za imaginarna kaznena djela? Mogu biti eventualno kriv što sam loš pisac, ali koliko mi je poznato, u Hrvatskoj to još nije kažnjivo, jer bi polovica novinara onda jela lepoglavski grah, rekao je Mlađan, koji će obranu iznijeti na kraju.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
