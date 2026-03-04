Evo kako izgleda Srđan Mlađan: Monstruma su doveli na sud...

Prema navodima varaždinskog tužiteljstva, Mlađan je od cimera, s kojim je od listopada do prosinca 2021. godine izdržavao kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije ljude za koje je smatrao da su u prijašnjim postupcima svjedočili na njegovu štetu. Trebalo je sve biti "odrađeno" do 2027., kad bi Mlađan trebao na slobodu nakon 29 godina provedenih iza rešetaka. Nova optužnica protiv Srđana Mlađana podignuta je u ožujku prošle godine, a potvrđena početkom prosinca na varaždinskom sudu. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL