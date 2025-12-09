FOTO Ubojicu iz Međimurja dovezli u varaždinski zatvor

Oršuš (40) je iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok je njegova partnerica (29) u bolnici s teškim ozljedama.
Josipa Oršuša, 40-godišnjeg ubojicu iz Sitnica, slovenska je policija izručila točno u deset sati hrvatskoj policiji na GP-u Petišovci-Mursko Središće, javlja HRT.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Sestra je dobro. Jedva su nas pustili kod nje. Tata je kratko bio. Nisu pričali o ovome što se dogodilo. Sretna je što je živa, rekla je za 24sata jedna od sestra teško ranjene žene koju je propucao Josip Oršuš u Međimurju.
On je poznat policiji kao višestruki počinitelj kaznenih djela, s čak 35 evidentiranih prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata. Prema neslužbenim informacijama, motiv zločina je ljubomora.
Oršuš je nakon zločina pobjegao u Sloveniju gdje se skrivao do subote popodne kad je zahvaljujući dojavi građana lociran i uhićen kod Donje Bistrice nedaleko Murske Sobote.
