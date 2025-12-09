Obavijesti

UHITILI GA U SLOVENIJI

FOTO Ubojicu iz Međimurja dovezli u varaždinski zatvor

Oršuš (40) je iz vatrenog oružja usmrtio sestru svoje partnerice (28), dok je njegova partnerica (29) u bolnici s teškim ozljedama.
Varaždin: Josip Oršoš dovezen u istražni zatvor
Josipa Oršuša, 40-godišnjeg ubojicu iz Sitnica, slovenska je policija izručila točno u deset sati hrvatskoj policiji na GP-u Petišovci-Mursko Središće, javlja HRT. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
