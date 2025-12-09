FOTO Ubojicu iz Međimurja dovezli u varaždinski zatvor

Sestra je dobro. Jedva su nas pustili kod nje. Tata je kratko bio. Nisu pričali o ovome što se dogodilo. Sretna je što je živa, rekla je za 24sata jedna od sestra teško ranjene žene koju je propucao Josip Oršuš u Međimurju. | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL