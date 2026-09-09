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FOTO Motociklist ozlijeđen u sudaru s autom u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Motociklist ozlijeđen u sudaru s autom u Zagrebu
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Foto: čitatelj/24sata
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Prometna nesreća se dogodila oko 13:15 sati, a od 13:20 Avenija Dubrovnik je bila zatvorena za promet do 16:40 sati

U prometnoj nesreći u Zagrebu kod Velesajma popodne u srijedu ozlijeđen je vozač motocikla, potvrdila nam je zagrebačka policija.

Prometna nesreća se dogodila oko 13:15 sati, a od 13:20 Avenija Dubrovnik je bila zatvorena za promet do 16:40 sati.

Foto: čitatelj/24sata

U sudaru su sudjelovali vozač automobila i motociklist.

Na mjesto nesreće stiglo je vozilo Hitne pomoći. Ozlijeđeni motociklist je prebačen u KBC Zagreb.
 

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