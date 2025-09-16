Obavijesti

POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Muškarac (68) iz BiH se prevrnuo šleperom na A2 u Zagorju: Lakše je ozlijeđen

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
4
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Jedan čovjek (68), državljanin Bosne i Hercegovine, lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u ponedjeljak, 15. rujna oko 16 sati na autocesti A2 u mjestu Švaljkovec, izvijestili su iz PU krapinsko-zagorske.

Upravljajući teretnim vozilom, zbog nekretanja skupa vozila sredinom obilježene prometne trake sletio s kolnika, udario u metalnu zaštitnu odbojnu ogradu, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Vozač je prevezen u Opću bolnicu Zabok, gdje su mu okvalificirane lakše tjelesne ozljede. Zbog prometne nesreće, od 16.30 do 21.16 sati, za sav promet bila je zatvorena dionica autoceste A2 od Sv. Križ Začretje do Krapine.

Protiv vozača slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz članka 46., i članka 293. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

