FOTO Na Čiovu slavili blagdan Suhi petak. Evo o čemu je riječ

U Dominikanskoj župi i svetištu sv. Križa Arbanija - Žedno na Čiovu svečano je proslavljena jedinstvena svetkovina Suhi petak. Svečanu svetu misu predvodio je fr. Anto Boras, socijus provincijala...
Na Suhi petak simbolično se suše Isusove rane na križu, a vjernicima se dijeli pamuk. Crkva sv. Križa čuva jedno od najznačajnijih raspela u Dalmaciji, uz koje se vežu brojne predaje i čuda.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Na Suhi petak simbolično se suše Isusove rane na križu, a vjernicima se dijeli pamuk. Crkva sv. Križa čuva jedno od najznačajnijih raspela u Dalmaciji, uz koje se vežu brojne predaje i čuda. |
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Na Suhi petak simbolično se suše Isusove rane na križu, a vjernicima se dijeli pamuk. Crkva sv. Križa čuva jedno od najznačajnijih raspela u Dalmaciji, uz koje se vežu brojne predaje i čuda.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Prema vjerovanju, križ je prokrvario 1600. godine, a Papa je priznao to čudo i proglasio župu sv. Križa svetištem.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ponovnim dolaskom dominikanaca i poznatog župnika p. Joze Ćirka, župa je ponovno dignuta na razinu svetišta. Ondje su hodočastili vjernici iz svih dijelova Hrvatske.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Samostan danas čeka obnovu nakon požara koji ga je zahvatio 2024. godine. Poznato je da je gorio i 1928. godine, kada je križ ostao netaknut, dok je sve ostalo izgorjelo.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Dakle, Suhi petak je blagdan na koji se suše Isusove svete rane, prvi petak nakon Uzašašća. Nakon molitve i sušenja Kristovih rana na raspelu, vjernici su ponijeli svojim domovima blagoslovljenu vodu i blagoslovljeni pamuk.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL