DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
I tijekom tog razdoblja gotovo da nema toga u čemu se nije okušao...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Čišćenje snijega - nema problema.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Uz male pauze za igre s Rudijem...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Vremenski uvjeti nisu ga mogli zaustaviti...
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Volio je obilaziti i brojne sportske događaje...
| Foto: Robert Anic/24sata
Čašica? Zašto ne...
| Foto: Robert Anic/24sata
Bio je nezgodan za čuvanje. Čak i u odijelu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kad je trebalo u promet pustiti novi tramvaj, bio je tu...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)
Od toliko posla čovjek i ogladni. A voće je uvijek zdravo...
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nabijao je loptu u publike..
Testirao grah...
| Foto: Damir Spehar/ Vecernji list
Slikao kad je to bilo potrebno...
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Htio je biti i predsjednik države...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Naravno da je poznavao i Djeda Božićnjaka...
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Ni masnica na oko nije ga zaustavljala...
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
"Mogu ja sam odabrati":..
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Rudija je obožavao...
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Kao što je obožavao obilaziti gradilišta i objašnjavati ljudima kako da rade svoj posao..
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
S legendarnim Ćirom...
| Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
Stigao je čistiti otpad...
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ljubiti konje...
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Za poziranje je uvijek bio spreman.
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Dolazio je pogledati i Cibonu...
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Jedna u stilu legendarnog Miše Kovača...
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Uvijek je bio spreman za degustaciju.
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Kao i druženja i poziranje.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Kad god se nešto po Zagrebu kopalo, bio je tu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Ali stigao je uživati.
| Foto: glebovpe
Delanje, delanje...
| Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
I još delanja...
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Nogomet mu je bio među omiljenim aktivnostima.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
A i družio se s ljudima iz svijeta nogometa koji su danas bjegunci od pravosuđa...
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
"Otvorila se rupa? Hitam"
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Trčalo se i po snijegu...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Za poziranje je uvijek bio spreman...
| Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Centarfor, političar...
| Foto: Igor Kralj/24sata
Ali treba i čovjek odmoriti malo.
| Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list
Šetnje s Rudijem bile su mu dnevna rutina..
| Foto: Luka Klun/24sata
Malo rada u polju...
| Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list
Pa degustacija plodova..
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Delanja i sporta nikad dosta...
| Foto: Zeljko Lukunic/24sata
Tu je i čuveni forhend...
| Foto: Igor Kralj/24sata
Treba i dobro 'papati'...
| Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list
A ni čašica neće naškoditi...
| Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list
Delanje, delanje...
| Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Malo u oblake...
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list - ilustrativna fotografija
Pa još malo rekreacije...
| Foto: Dalibor Urukalovic/24sata
Trčanje je obožavao...
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Izlaske na snijeg nije propuštao...
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Vožnja tramvaja? Naravno!
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
S Milanovićem prije 15 godina...
| Foto: Zeljko Hladika/Vecernji list
S Kolindom je navijao...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
Kraj galerije. Sudac Bandić pokazuje vam crveni karton...
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)