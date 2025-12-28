Policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu su preuzeli eksplozivno sredstvo te isto uništili na siguran i kontroliran način
UNIŠTILI SU EKSPLOZIVNO SREDSTVO
FOTO Na imanju kraj kuće kod Sl. Broda pronašao topničko zrno iz II. svjetskog rata!
Čitanje članka: < 1 min
U Gromačniku, kod Slavonskog Broda u subotu oko 11.40 sati, jedan mještanin je prilikom čišćenja imanja u blizini svoje kuće za odmor pronašao topničko zrno kalibra 85 mm, koje je zaostalo iz II. Svjetskog rata, te odmah pozvao policiju.
Policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu su preuzeli eksplozivno sredstvo te isto uništili na siguran i kontroliran način.
