UNIŠTILI SU EKSPLOZIVNO SREDSTVO

FOTO Na imanju kraj kuće kod Sl. Broda pronašao topničko zrno iz II. svjetskog rata!

Piše Franjo Lepan,
Foto: PU brodsko posavska

Policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu su preuzeli eksplozivno sredstvo te isto uništili na siguran i kontroliran način

U Gromačniku, kod Slavonskog Broda u subotu oko 11.40 sati, jedan mještanin je prilikom čišćenja imanja u blizini svoje kuće za odmor pronašao topničko zrno kalibra 85 mm, koje je zaostalo iz II. Svjetskog rata, te odmah pozvao policiju.

Policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu su preuzeli eksplozivno sredstvo te isto uništili na siguran i kontroliran način.

