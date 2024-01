FOTO Najveći kruzer na prvoj je plovidbi. Duži je od Eiffelova tornja, pet puta teži od Titanica

Najveći kruzer na svijetu isplovio je za vikend iz luke Miami na Floridi na svoje prvo putovanje. Kruzer “Icon of the Seas” dugačak je 365 metara, ima 20 paluba, više od 40 barova, sedam bazena, šest vodenih tobogana, a može primiti do 7600 putnika te ima posadu od 2350 ljudi. Duži je čak i od Eiffelova tornja, a s 250.000 tona gotovo je pet puta teži od Titanica.

Ovaj ekstravagantni brod može se pohvaliti raznim sadržajima. Jedan od njih su veliki tobogani, koji su srušili rekord i postali najveći vodeni park na moru. Kruzer se također može pohvaliti zatvorenim vodopadom od 17 metara. Putnici uz sve ovo na izbor imaju razne bazene, kao što su prvi infinity bazen ili najveći bar u vodi, gdje uz glazbu mogu piti džin.

Foto: Royal Caribbean

Brod će na svojoj prvoj plovidbi biti na sedmodnevnom krstarenju oko Karipskog otočja. Sagrađen je u brodogradilištu u Finskoj te je registriran na Bahamima. Izgradnja je koštala 2 milijarde dolara, a ima više od 40 restorana, barova i salona.

Iz Royal Caribbeana kažu da je kruzer 24 posto energetski učinkovitiji nego što Međunarodna pomorska organizacija zahtijeva. Do 2035. u svoju flotu planiraju uvesti brod s nula emisija štetnih plinova.

Lebdeći bazen

Na osmom katu nalazi se prvi viseći infinity bazen na moru. Uz glazbu i lude ritmove gosti se mogu opuštati cijeli dan i noć kao na nekoj egzotičnoj plaži. Bazen ima i svog DJ-a.

Foto: Royal Caribbean

Otok s toboganima

Foto: Royal Caribbean

Šest šarenih i golemih tobogana Thrill Island uvjerljivo je postao rekordno najveći vodeni park na brodu. Toboganom juri više od 113.000 litara vode, a posjetitelji mogu birati između raznih visina spuštanja toboganom, objavljeno je na službenoj internetskoj stranici kruzera.

Hodanje po rubu

U Crown’s Edgeu posjetitelji mogu djelomično hodati po nebu, dijelom po stazi s užetom i uz uzbudljivu vožnju. Kad se najmanje nadaju, pod nogama se sruši, a oni vise visoko nad oceanom.

Foto: Royal Caribbean

Kupola vodopada

Aquadome je mjesto koje je mirna oaza danju, gdje gosti mogu uživati ​​u pogledu na ocean i vodopad dok uživaju u zalogaju ili piću. Ono noću postaje živahno mjesto koje nudi restorane, barove, panoramski pogled na ocean i zabavu izvođača raznih vratolomija.

Vodeni park za djecu

Surfside je posebno mjesto dizajnirano za obitelji. Djeca se tamo mogu kupati u bazenima cijeli dan, a u isto vrijeme roditelji ih mogu paziti uz hranu i piće. Djeca na izbor imaju igralište, bar, prepoznatljivi vrtuljak, mjesto s videoigrama, Adventure Ocean i Social020 za tinejdžere.

Foto: Royal Caribbean

Sedam bazena

Icon of the Seas dom je sedam bazena za kupanje i opuštanje, a svaki je poseban, s jedinstvenim značajkama i atmosferom. Tako na izbor posjetitelji imaju mirne bazene samo za odrasle, jedini infinity bazen na svijetu na moru, obiteljski bazen ili Swim & Tonic, najveći bar za plivanje na moru.