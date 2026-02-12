Obavijesti

ČETVERO OZLIJEĐENO

FOTO Nakon tragične nesreće tramvaj uklonili dizalicom u Sarajevu: Mladić (23) poginuo

U strašnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Sarajevu jedna osoba je poginula, četiri su ozlijeđene. Tramvaj je uklonjen s tračnica uz pomoć dizalice, a policijski očevid se nastavlja.
Sarajevo: U tijeku je uklanjanje tramvaja sa mjesta nesreće
Tramvaj u Sarajevu uzrokovao je stravičnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji muškarac, dok je 17-godišnjoj djevojci amputirana noga. Još tri osobe su ozlijeđene. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Tramvaj u Sarajevu uzrokovao je stravičnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji muškarac, dok je 17-godišnjoj djevojci amputirana noga. Još tri osobe su ozlijeđene. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
