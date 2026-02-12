FOTO Nakon tragične nesreće tramvaj uklonili dizalicom u Sarajevu: Mladić (23) poginuo

U strašnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila u Sarajevu jedna osoba je poginula, četiri su ozlijeđene. Tramvaj je uklonjen s tračnica uz pomoć dizalice, a policijski očevid se nastavlja.
Tramvaj u Sarajevu uzrokovao je stravičnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji muškarac, dok je 17-godišnjoj djevojci amputirana noga. Još tri osobe su ozlijeđene.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Tramvaj u Sarajevu uzrokovao je stravičnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji muškarac, dok je 17-godišnjoj djevojci amputirana noga. Još tri osobe su ozlijeđene. |
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Tramvaj u Sarajevu uzrokovao je stravičnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 23-godišnji muškarac, dok je 17-godišnjoj djevojci amputirana noga. Još tri osobe su ozlijeđene.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Nesreća se dogodila na glavnoj cesti, a tramvaj je nakon događaja uklonjen s tračnica uz pomoć dizalice. Promet je bio potpuno blokiran od zgrade Elektroprivrede BiH do Skenderije.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Stravični prizori s mjesta nesreće potresli su prolaznike, a istraga će sada utvrditi kako je do tragedije došlo.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo kažu da uzrok nesreće još uvijek nije poznat. Očevid će se nastaviti i sutra pod nadzorom dva tužitelja, uz prisustvo stručnjaka za promet i strojarstvo.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
- Provest ćemo sva potrebna vještačenja kako bismo utvrdili sve okolnosti i način nastanka nesreće - poručili su.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL