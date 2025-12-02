FOTO Neredi u Sofiji, tisuće građana na ulicama zbog eura: ‘Ugrožen je suverenitet države‘

Deseci tisuća ljudi u ponedjeljak su izašli na ulice Sofije kako bi prosvjedovali protiv plana proračuna bugarske vlade za iduću godinu, prvi u euru, valuti koju će ta zemlja preuzeti 1. siječnja. Dio prosvjednika u bugarskoj se prijestolnici sukobio s policijom
| Foto: DIMITAR KYOSEMARLIEV/REUTERS
Bugari su izašli na ulice. Prosvjeduju protiv proračuna i eura, a sve je preraslo u bunt protiv korupcije. Sukobi s policijom, poruke protiv elite, traže ostavke i kazne za političare
Oko polovice građana protivi se ulasku u eurozonu, strahujući da će nova valuta ugroziti suverenitet države i poslužiti kao izgovor za rast cijena
Prosvjedi su ubrzo prerasli u širi bunt protiv političkog establišmenta, kojega prosvjednici optužuju za korupciju, klijentelizam i netransparentno upravljanje javnim financijama
Iako je premijer Rossen Željazkov krajem studenoga najavio povlačenje nacrta proračuna, dokument do 1. prosinca nije službeno povučen niti je o njemu raspravljala Narodna skupština
Vladina većina nastavila je pregovore sa sindikatima i poslovnim sektorom
Kritičari upozoravaju na rast poreza, širenje već ionako preglomaznog javnog aparata te manjak transparentnosti oko raspodjele rashoda. Boje se i mogućeg političkog pogodovanja pojedincima bliskim vlasti
Inflacija bi, upozoravaju analitičari, u Bugarskoj nakon 1. siječnja mogla eksplodirati
Dio prosvjednika u bugarskoj se prijestolnici sukobio s policijom koja je štitila urede vladajućih stranaka, napadajući snage sigurnosti kamenjem, bocama i pirotehničkim sredstvima
