NE ŽELE U EUROZONU

FOTO Neredi u Sofiji, tisuće građana na ulicama zbog eura: ‘Ugrožen je suverenitet države‘

Deseci tisuća ljudi u ponedjeljak su izašli na ulice Sofije kako bi prosvjedovali protiv plana proračuna bugarske vlade za iduću godinu, prvi u euru, valuti koju će ta zemlja preuzeti 1. siječnja. Dio prosvjednika u bugarskoj se prijestolnici sukobio s policijom
Bulgaria's opposition protests state budget
Bugari su izašli na ulice. Prosvjeduju protiv proračuna i eura, a sve je preraslo u bunt protiv korupcije. Sukobi s policijom, poruke protiv elite, traže ostavke i kazne za političare | Foto: DIMITAR KYOSEMARLIEV/REUTERS
