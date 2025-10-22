FOTO Neviđeni kaos na A3: Ljudi u šoku izlazili iz automobila!

"Prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 50. km između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane, kolona između čvorova Ivanić Grad i Rugvica duga je oko 4 km, promet se preusmjerava se na čvor Ivanić Grad, gdje je kolona na izlasku duga oko 3 km, obilazak: čvor Ivanić Grad (A3)-DC43-nerazvrstana cesta Etanska cesta-ŽC3041-ŽC3074-ŽC3034-ŽC3070-čvor Rugvica (A3),", stoji na HAK-u. | Foto: HAK