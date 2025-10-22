Obavijesti

FOTO Neviđeni kaos na A3: Ljudi u šoku izlazili iz automobila!

Autocesta A3 između čvorova Ivanić Grad i Rugvice u smjeru Bregane bila je zatvorena više od sat vremena zbog teške nesreće. Stvorila se ogromna kolona na prilazima Zagrebu. Promet se preusmjeravao na čvor Ivanić Grad i dalje na DC43-nerazvrstana cesta Etanska cesta-ŽC3041-ŽC3074-ŽC3034-ŽC3070-čvor Rugvica (A3)
Prometna se dogodila u srijedu ujutro između čvora Rugvica i Ivanić Grad. Sudarila su se dva automobila i jedno teretno vozilo. | Foto: HAK
