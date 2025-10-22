FOTO Neviđeni kaos na A3: Ljudi u šoku izlazili iz automobila!

Autocesta A3 između čvorova Ivanić Grad i Rugvice u smjeru Bregane bila je zatvorena više od sat vremena zbog teške nesreće. Stvorila se ogromna kolona na prilazima Zagrebu. Promet se preusmjeravao na čvor Ivanić Grad i dalje na DC43-nerazvrstana cesta Etanska cesta-ŽC3041-ŽC3074-ŽC3034-ŽC3070-čvor Rugvica (A3)
Prometna se dogodila u srijedu ujutro između čvora Rugvica i Ivanić Grad. Sudarila su se dva automobila i jedno teretno vozilo.
| Foto: HAK
Prometna se dogodila u srijedu ujutro između čvora Rugvica i Ivanić Grad. Sudarila su se dva automobila i jedno teretno vozilo. |
Foto: HAK
Prometna se dogodila u srijedu ujutro između čvora Rugvica i Ivanić Grad. Sudarila su se dva automobila i jedno teretno vozilo.
| Foto: HAK
Autocesta je bila zatvorena za promet više od sat vremena. Petero ljudi je ozlijeđeno, a po jednog je stigao i helikopter.
| Foto: HAK
Zbog prometne nesreće na A3 u srijedu ujutro nastale su velike gužve.
| Foto: HAK
"Prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 50. km između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane, kolona između čvorova Ivanić Grad i Rugvica duga je oko 4 km, promet se preusmjerava se na čvor Ivanić Grad, gdje je kolona na izlasku duga oko 3 km, obilazak: čvor Ivanić Grad (A3)-DC43-nerazvrstana cesta Etanska cesta-ŽC3041-ŽC3074-ŽC3034-ŽC3070-čvor Rugvica (A3),", stoji na HAK-u.
| Foto: HAK
Oko 9:30 su otvorili autocestu, ali samo u jednoj traci.
| Foto: HAK
Foto čitatelj/24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto čitatelj/24sata
Foto čitatelj/24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata