FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Ponedjeljak donosi promjenjivo i nestabilno vrijeme diljem Hrvatske. Očekuje nas izmjena oblaka i sunčanih razdoblja, ali i česta kiša, dok su lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše oborine očekuje se na zapadu zemlje, gdje mjestimice može pasti i obilnija kiša. Meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju i na moguće jače nevrijeme uz pljuskove, tijekom kojih su mogući olujni udari vjetra.

Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu umjereno jugo koje će tijekom dana okretati na južni i jugozapadni vjetar. More će pritom biti umjereno valovito, ponegdje i valovito. Dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 20 i 25 stupnjeva Celzija, dok će u gorju biti nešto svježije.

Za početak novog tjedna izdana su i meteorološka upozorenja za veći dio Hrvatske. Prema podacima DHMZ-a, najveći rizik od opasnog vremena u ponedjeljak prijeti istoku zemlje, gdje je na snazi narančasto upozorenje zbog nestabilnog vremena i moguće obilnije oborine. Žuto upozorenje, koje označava potencijalno opasno vrijeme, izdano je za velik dio unutrašnjosti i sjevernog Jadrana. Građane se upozorava na moguće jače pljuskove s grmljavinom, pojačan vjetar te lokalno obilniju kišu.

Alarm za cijelu Hrvatsku

Utorak donosi nastavak nestabilnog vremena, uz čestu kišu, jači vjetar i osjetno zahladnjenje tijekom dana. U unutrašnjosti će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, a povremeno se očekuje kiša koja lokalno može biti i obilnija. Posebno nestabilno bit će u prvom dijelu dana kada su mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Uz prodor hladnijeg zraka, u najvišem gorju moguće je i malo snijega.

Za utorak je za cijelu Hrvatsku izdano žuto meteorološko upozorenje, što znači da se očekuje potencijalno opasno vrijeme.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - stoji u upozorenju DHMZ-a za područje Velebitskog kanala.

Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, koji će od sredine dana prolazno jačati, a lokalno su mogući i olujni udari. Na Jadranu će jugozapadnjak i jugo okretati na sjeverozapadnjak i buru.

Jutarnja temperatura uglavnom će se kretati između 12 i 17 stupnjeva Celzija, dok će najviša dnevna biti od 17 do 22 stupnja. No u drugom dijelu dana stiže osjetno zahladnjenje pa će se temperature u većini krajeva spustiti na svega 6 do 11 stupnjeva.

Što nas čeka u ostatku tjedna?

Nakon promjenjivog i nestabilnog početka tjedna, od srijede slijedi kratkotrajna stabilizacija vremena. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku, ali uglavnom bez oborine. Ipak, već krajem četvrtka stiže novo pogoršanje. Naoblačenje će se postupno povećavati, a u petak se ponovno očekuju kiša i pljuskovi, osobito na Jadranu gdje će mjestimice biti praćeni i grmljavinom.

Srijeda ujutro mogla bi biti vrlo svježa, pa je u gorskim predjelima moguć i slab mraz. Na kopnu će puhati većinom slab vjetar, dok će u petak zapuhati umjeren jugozapadni i južni vjetar. Na Jadranu će jaka bura s olujnim udarima tijekom srijede postupno slabjeti, no već u četvrtak ponovno će jačati jugo i južni vjetar.

Temperature zraka neće se znatnije mijenjati, iako će na kopnu ipak biti malo toplije prema kraju tjedna.