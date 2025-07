VLASTI POSLALE UPOZORENJA FOTO New York i New Jersey pod vodom: Kaos zbog poplava, držali se da ih ne odnese bujica

Američke savezne države New York, New Jersey i Connecticut pogodile su u ponedjeljak snažne poplave izazvane obilnim oborinama. Voda je prodirala i u podzemnu željeznicu zbog čega je došlo do ogromnih kašnjenja, zbog poplava je zatvoreno više cesta, proglašeno je izvanredno stanje u New Jerseyju... "Poplave mogu biti smrtonosne i često dolaze bez upozorenja. Prostori ispod razine tla mogu se napuniti vodom u nekoliko minuta. Budite na oprezu i ako ne zaista ne morate, ne napuštajte vaše domove", poručuju nadležne službe... Do večeri ponedjeljka stanje se primirilo, ali vlasti upozoravaju građane da su neke ceste i dalje zatvorene, trebat će neko vrijeme dok se dovedu u red nakon poplava...