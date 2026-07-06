CIVILI NA UDARU FOTO NOĆ IZ HORORA Putin je zasuo Kijev projektilima. Scene su užasne: Najmanje 14 mrtvih

"Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti", poručio je nedjelju navečer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I napad je došao. Putin je zasuo Kijev projektilima. Ponovno su na udaru bili civili, najmanje 14 ljudi je ubijeno u napadu, javlja Kyiv Independent. Strahuje se da će brojka rasti...

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