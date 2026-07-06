Obavijesti

Galerija

Komentari 4
CIVILI NA UDARU

FOTO NOĆ IZ HORORA Putin je zasuo Kijev projektilima. Scene su užasne: Najmanje 14 mrtvih

"Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti", poručio je nedjelju navečer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I napad je došao. Putin je zasuo Kijev projektilima. Ponovno su na udaru bili civili, najmanje 14 ljudi je ubijeno u napadu, javlja Kyiv Independent. Strahuje se da će brojka rasti...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Aftermath of Russian missile and drone attack in Kyiv
"Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti", poručio je nedjelju navečer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I napad je došao. Ponovno su na udaru bili civili, najmanje 14 ljudi je ubijeno u napadu, strahuje se da će brojka rasti... | Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
1/70
"Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti", poručio je nedjelju navečer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I napad je došao. Ponovno su na udaru bili civili, najmanje 14 ljudi je ubijeno u napadu, strahuje se da će brojka rasti... | Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026