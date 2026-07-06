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RAT U UKRAJINI

Zelenski ljut na saveznike: Nismo zaustavili ruske rakete jer nam nedostaju projektili

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski ljut na saveznike: Nismo zaustavili ruske rakete jer nam nedostaju projektili
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Foto: Valentyn Ogirenko
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Dokle god rakete za sustav Patriot stoje u skladištima naših saveznika, Rusija dobiva otvoren poziv da nastavi s 'pobjeđivanjem' stambenih zgrada, poručio je Zelenski.

Kao što je bilo najavljeno, tako se i dogodilo. Par sati nakon upozorenja Zelenskog da Rusija sprema masovan napad, Kijev je bio zasut raketama i dronovima. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, dok je više od 70 ozlijeđeno. Rusija je tijekom noći lansirala 68 projektila i 351 dron.

Zelenski je pozvao saveznike da mu isporuče rakete za Patriot sustave jer Ukrajina ne uspijeva zaustaviti ruske napade na Kijev.

Aftermath of overnight Russian missile and drone strikes, in Kyiv
Foto: Alina Smutko

 - Naši su ratnici danas odradili dobar posao u presretanju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost, to nije bio slučaj s ruskim balističkim raketama. Razlog leži u nedovoljnoj opskrbi presretačkim projektilima. Dokle god rakete za sustav Patriot stoje u skladištima naših saveznika, Rusija dobiva otvoren poziv da nastavi s 'pobjeđivanjem' stambenih zgrada - poručio je Zelenski.

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FOTO NOĆ IZ HORORA Putin je zasuo Kijev projektilima. Scene su užasne: Najmanje 14 mrtvih

Dodao je da NATO ima dovoljno snage zaustaviti teror protiv civila, a uskoro se održava summit u Ankari i Zelenski očekuje konkretna rješenja.

 - Od kritične je važnosti da svijet, na prvom mjestu Sjedinjene Američke Države i naši europski partneri sa samita NATO-a u Ankari izađu sa snažnim odlukama za potporu našoj protuzračnoj obrani, a time i za zaštitu života običnih ljudi. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno snage da zaustave ovaj teror - poručio je Zelenski.

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