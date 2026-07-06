Zelenski ljut na saveznike: Nismo zaustavili ruske rakete jer nam nedostaju projektili

Kao što je bilo najavljeno, tako se i dogodilo. Par sati nakon upozorenja Zelenskog da Rusija sprema masovan napad, Kijev je bio zasut raketama i dronovima. Najmanje 11 ljudi je ubijeno, dok je više od 70 ozlijeđeno. Rusija je tijekom noći lansirala 68 projektila i 351 dron.

Zelenski je pozvao saveznike da mu isporuče rakete za Patriot sustave jer Ukrajina ne uspijeva zaustaviti ruske napade na Kijev.

Foto: Alina Smutko

- Naši su ratnici danas odradili dobar posao u presretanju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost, to nije bio slučaj s ruskim balističkim raketama. Razlog leži u nedovoljnoj opskrbi presretačkim projektilima. Dokle god rakete za sustav Patriot stoje u skladištima naših saveznika, Rusija dobiva otvoren poziv da nastavi s 'pobjeđivanjem' stambenih zgrada - poručio je Zelenski.

Dodao je da NATO ima dovoljno snage zaustaviti teror protiv civila, a uskoro se održava summit u Ankari i Zelenski očekuje konkretna rješenja.

- Od kritične je važnosti da svijet, na prvom mjestu Sjedinjene Američke Države i naši europski partneri sa samita NATO-a u Ankari izađu sa snažnim odlukama za potporu našoj protuzračnoj obrani, a time i za zaštitu života običnih ljudi. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno snage da zaustave ovaj teror - poručio je Zelenski.