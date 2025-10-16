Obavijesti

TEŠKO JE OZLIJEĐEN

FOTO Noćna akcija HGSS-a na Pltivicama: Spašavali čovjeka koji je završio u provaliji

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HGSS

Zbog nepristupačnog terena, transport ozlijeđenog bio je iznimno zahtjevan. Nakon uspješne akcije, muškarac je predan timu hitne medicinske službe.

Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera u srijedu navečer dogodila se teška nesreća u kojoj je čovjek pao u provaliju i zadobio teške ozljede.

U akciji spašavanja sudjelovalo je 15 spašavatelja Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) iz Stanice Gospić te trojica članova HGSS Stanice Karlovac, od kojih su dvojica bili dežurni u Nacionalnom parku.

Foto: HGSS

HGSS je još jednom apelirao na posjetitelje da se pridržavaju sigurnosnih uputa i ne udaljavaju s označenih staza.

