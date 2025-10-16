Zbog nepristupačnog terena, transport ozlijeđenog bio je iznimno zahtjevan. Nakon uspješne akcije, muškarac je predan timu hitne medicinske službe.
TEŠKO JE OZLIJEĐEN
FOTO Noćna akcija HGSS-a na Pltivicama: Spašavali čovjeka koji je završio u provaliji
Čitanje članka: < 1 min
Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera u srijedu navečer dogodila se teška nesreća u kojoj je čovjek pao u provaliju i zadobio teške ozljede.
U akciji spašavanja sudjelovalo je 15 spašavatelja Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) iz Stanice Gospić te trojica članova HGSS Stanice Karlovac, od kojih su dvojica bili dežurni u Nacionalnom parku.
Zbog nepristupačnog terena, transport ozlijeđenog bio je iznimno zahtjevan. Nakon uspješne akcije, muškarac je predan timu hitne medicinske službe.
HGSS je još jednom apelirao na posjetitelje da se pridržavaju sigurnosnih uputa i ne udaljavaju s označenih staza.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku