FOTO Noćna drama u Zagrebu: Prijetio da će skočiti s krova, pucao pa bježao policajcima

Nekoliko sati trajala je u ponedjeljak drama u zagrebačkom Podsusedu zbog muškarca koji je prijetio da će skočiti s krova.

Policija je oko 18 sati dobila dojavu o muškarcu koji prijeti skokom i odmah su uz policajce stigli i drugi rodovi policije te pregovarač, ali i vatrogasci, piše Jutarnji list.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mala smo ulica i nikad toliko ljudi nije bilo u njoj pa ni kad su neka slavlja. On je stajao na krovu i prijetio. Nismo dobro razaznali što govori i bili smo pod dojmom toliko policajaca. Najednom su došli i vatrogasci. Mislili smo da se nešto zapalilo, da bi na kraju vidjeli da su vatrogasci razvukli onaj veliki zračni jastuk. Susjed mi je rekao da je vidio policajce kako se pokušavaju popeti kriomice s druge strane kuće da on, valjda, ne vidi, ali je on onda vikao da će se zapaliti i da se polio benzinom - ispričala je stanarka ulice.

Pregovori su trajali satima, a N1 piše da je tijekom večeri zatvoren i plin u kući.

Nešto iza 21 sat čuo se i pucanj, a muškarac je navodno skočio na jastuk te pobjegao prema šumi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Samo je netko tad povikao: ‘Bježi, tamo bježi, idemo‘. Čuli smo kasnije da je on otrčao prema šumskom predjelu i hrpa policajaca za njim, a drugi su ušli u kuću. Užasnuti smo. Vremena su teška i ljudi pucaju po svim šavovima. A policajci su riskirali svoje živote, pa mogli su nastradati kad je zapucao - zaključila je gospođa iz ulice.

N1 piše da je počinitelj ubrzo uhićen.

Iz policije su rekli kako će o cijelom slučaju izvijestiti tijekom jutra.