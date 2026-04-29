Obavijesti

News

Komentari 6
UHIĆENJA DILJEM HRVATSKE

Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama

Najmanje troje ljudi mlađe dobi, a među njima i najmanje jedan maloljetnik, uhićeni su tijekom dana u različitim dijelovima Hrvatske u sklopu složenog kriminalističkog istraživanja koje policija i ostale nadležne službe provode zbog niza lažnih dojava o postavljenim eksplozivnim napravama na raznim lokacijama u zemlji, javlja Jutarnji.

Kako neslužbeno doznaju, u Zagrebu je uhićen jedan maloljetnik zbog sumnje da je nedavno poslao niz mailova s prijetećim porukama na adrese nekoliko zagrebačkih škola, dok su dvojica mladića uhićena na području Dalmacije. 

I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama koje već drugi tjedan prima niz škola, trgovačkih centara i ustava diljem Hrvatske.

Božinović je poručio da policija po pitanju dojava o bombama radi intenzivno, ne samo u smislu protueksplozijskog rada kojeg rade posebni dijelovi policije već i na međunarodnom planu te na dokaznim postupcima. 

- Do sad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba. Međutim, zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja, u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći - rekao je Božinović kratko u izjavi za medije na Forumu Međunarodne demokratske unije u Zagrebu.

U srijedu su se pojavile nove lažne dojave o postavljenim bombama u dva osječka trgovačka centra, a slične dojave primile su i brojne odgojno obrazovne institucije u Splitu i široj okolici, škole na riječkom području te u Zagrebu.

Ovaj tjedan nastavljen je niz dojava o bombama koje su se pokazale lažnima. Procjenjuje se da je prošlog tjedna u pet dana zaredom stiglo više od 500 lažnih dojava na adrese škola, vrtića i trgovačkih centara diljem Hrvatske te u splitsku zračnu luku.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u utorak je izvijestila da je pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'
MINISTARSTVO OBJAVILO UPUTE

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'

Nasljednici mogu nastaviti postupak za inkluzivni dodatak koji su započeli preminuli članovi njihove obitelji. Dodatak iznosi od 138 do 720 eura
Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'
UBOJSTVO U MEDIKI

Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'

Sonji Hranjec sude zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine
Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'
MEGAPROJEKT U TOPUSKOM

Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'

Tvrtka Pantheon AI planira gradnju najvećeg europskog podatkovnog centra u Europi. Građani su u strahu, stručnjaci skeptični...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026