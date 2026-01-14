Obavijesti

Galerija

Komentari 5
Drama na ulici

FOTO Novi kaos u SAD-u: Agenti odvukli ženu iz auta nasred ulice, prolaznici u šoku gledali prizor

Savezni agenti uhitili su ženu pored njezinog auta u ponedjeljak, nekoliko dana nakon što je agent U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ubio Renee Nicole Good, 37-godišnju majku troje djece, tijekom operacije u Minneapolisu...
Aftermath of the fatal shooting of Renee Nicole Good, in Minneapolis
Minneapolis je postao poprište novih sukoba između građana i saveznih vlasti nakon što je agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u srijedu, 7. siječnja, smrtonosno ranio 37-godišnju Renee Nicole Good. | Foto: Tim Evans
1/50
Minneapolis je postao poprište novih sukoba između građana i saveznih vlasti nakon što je agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u srijedu, 7. siječnja, smrtonosno ranio 37-godišnju Renee Nicole Good. | Foto: Tim Evans
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026