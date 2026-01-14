FOTO Novi kaos u SAD-u: Agenti odvukli ženu iz auta nasred ulice, prolaznici u šoku gledali prizor

Savezni agenti uhitili su ženu pored njezinog auta u ponedjeljak, nekoliko dana nakon što je agent U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ubio Renee Nicole Good, 37-godišnju majku troje djece, tijekom operacije u Minneapolisu...
Minneapolis je postao poprište novih sukoba između građana i saveznih vlasti nakon što je agent američke Imigracijske i carinske službe (ICE) u srijedu, 7. siječnja, smrtonosno ranio 37-godišnju Renee Nicole Good.
Incident, koji savezne vlasti opisuju kao čin samoobrane, a lokalni dužnosnici i svjedoci kao neopravdano ubojstvo, potaknuo je val prosvjeda diljem zemlje. U danima koji su uslijedili, napetosti su eskalirale, a savezni agenti priveli su nekoliko prosvjednika i promatrača njihovih akcija.
Sve se odigralo u srijedu oko 9:30 sati ujutro, na križanju ulice East 34th i avenije Portland. Renee Nicole Good, američka državljanka i majka troje djece koja se nedavno s obitelji doselila iz Kansas Cityja, vozila se u automobilu sa Beccom Good.
Prema izjavama gradonačelnika Minneapolisa Jacoba Freya i guvernera Minnesote Tima Walza, Good je djelovala kao pravna promatračica, dokumentirajući aktivnosti saveznih agenata, te sama nije bila meta imigracijske operacije. Njezina obitelj i prijatelji opisali su je kao dobrodušnu, suosjećajnu i dragu osobu, čija je smrt ostavila prazninu u zajednici.
Neposredno nakon pucnjave, savezne i lokalne vlasti iznijele su potpuno suprotstavljene narative o onome što se dogodilo. Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), kao i sam predsjednik Donald Trump, ustvrdili su da je Good "ometala rad službenih osoba" i "koristila svoje vozilo kao oružje" u pokušaju da naudi saveznim agentima.
Njezino djelovanje okarakterizirali su kao "čin domaćeg terorizma", a agent Jonathan Ross, koji je ispalio smrtonosni hitac, navodno je djelovao u samoobrani.
Međutim, svjedoci i lokalni čelnici oštro su demantirali takve tvrdnje. Prema njihovim iskazima, Good nije predstavljala nikakvu prijetnju i samo je pokušavala okrenuti svoje vozilo kada je upucana. Gradonačelnik Frey je argument o samoobrani nazvao "smećem".
Pojavile su se i videosnimke, uključujući i onu snimljenu iz perspektive agenta ICE-a, na kojima se čuje kako Good nekoliko trenutaka prije pucnja mirno govori agentu: "U redu je, čovječe" i "Nisam ljuta na tebe".
Smrt Renee Good izazvala je bijes javnosti i pokrenula prosvjede u Minneapolisu i drugim američkim gradovima. Već sljedećeg dana, u četvrtak, 8. siječnja, savezni agenti su na okupljene prosvjednike odgovorili kemijskim iritansima i fizičkom silom, što je rezultiralo uhićenjem troje demonstranata.
Napetosti su ponovno dosegle vrhunac u nedjelju, 11. siječnja, kada su savezni agenti provodili novu imigracijsku akciju u gradu. Prosvjednici su pokušali omesti operaciju trubljenjem, bubnjanjem i zviždanjem. Agenti su odgovorili suzavcem u spreju, a jedan je muškarac uhićen nakon što su agenti nasilno razvalili vrata kuće u kojoj se nalazio.
Iako te osobe nisu formalno bile registrirane kao "pravni promatrači" poput Renee Good, njihova uloga bila je aktivno promatranje i prosvjedovanje protiv saveznih operacija.
Istragu o pucnjavi ekskluzivno vodi FBI, što je izazvalo dodatnu zabrinutost lokalnih vlasti. Ured za kriminalističke istrage Minnesote (BCA) prvotno je sudjelovao u zajedničkoj istrazi, ali se povukao, tvrdeći da su im savezne vlasti ograničile pristup ključnim dokazima.
Guverner Walz i gradonačelnik Frey izrazili su duboku sumnju u pravednost i transparentnost istrage koju provodi isključivo savezna agencija. Dodatnu sjenu na cijeli slučaj bacaju svjedočanstva prema kojima su savezni agenti nakon pucnjave branili pristup medicinskom osoblju koje je pokušavalo pomoći ranjenoj Good.
U međuvremenu, obitelj Renee Good pozvala je na pravdu i odgovornost, apelirajući da se rasprava o njezinoj smrti vodi s "humanošću, empatijom i brigom". U znak podrške obitelji pokrenuta je GoFundMe kampanja putem koje je prikupljeno čak 1,5 milijuna dolara, što svjedoči o dubokom odjeku koji je ova tragedija imala u javnosti. Minneapolis ostaje grad podijeljen između tuge i bijesa, s nepovjerenjem prema saveznim institucijama koje je dosegnulo točku vrenja.
