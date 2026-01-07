KAOS
FOTO Autoceste diljem Hrvatske zametene snijegom, pogledajte
Obilan snijeg zahvatio je velik dio Hrvatske, a hrvatske autoceste nalaze se pod posebnim režimom zimskog održavanja. Prema podacima HAK-a, promet se na više dionica odvija otežano zbog snijega i snježne kaše na kolnicima. Zimske službe neprekidno su na terenu te čiste i posipaju autoceste kako bi se održala prohodnost. Vozači su upozoreni da je zimska oprema obvezna. Zbog jakog vjetra i snijega mjestimice su uvedena ograničenja za pojedine skupine vozila.