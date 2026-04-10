FOTO OČAJ U LIBANONU Izrael nastavlja s udarima: Ruševine posvuda, eksplozije ne staju...
Izrael je nastavio sa žestokim bombardiranjem Libanona. Ruševine su posvuda u Bejrutu, eksplozije svako malo zatresu grad, ljudi su očajni, pobjegli bi, ali nemaju gdje... Izraelski i libanonski dužnosnici trebali bi se sljedeći tjedan sastati u Washingtonu, a obje su strane pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustave borbe, što je jedan od ključnih zahtjeva Irana koji ovaj vikend sa SAD-om vodi paralelne pregovore u Pakistanu.
| Foto: MOHAMED AZAKIR/REUTERS